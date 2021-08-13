https://ria.ru/20210813/latviya-1745686097.html

Президент Латвии назвал Белоруссию безопасной страной

Президент Латвии назвал Белоруссию безопасной страной - РИА Новости, 13.08.2021

Президент Латвии назвал Белоруссию безопасной страной

Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что Белоруссия является безопасной страной, в которой соблюдаются права людей из третьих стран, поэтому люди из третьих... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T18:35

2021-08-13T18:35

2021-08-13T18:35

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

эгилс левитс

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РИГА, 13 авг – РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что Белоруссия является безопасной страной, в которой соблюдаются права людей из третьих стран, поэтому люди из третьих стран могут просить у нее убежища.Ранее правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию на границе с Белоруссией из-за потока мигрантов. Власти Латвии намерены начать строительство стены на границе, чтобы остановить попытки перехода беженцев на латвийскую территорию. Полиция республики из-за ситуации с мигрантами отправила спецназ на границу с Белоруссией. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил"."Укрепление границ Латвии, национальная безопасность Латвии стоит на первом месте […] С точки зрения прав человека те, кто приезжает в безопасное государство, а Беларусь является безопасной страной, которая не ущемляет людей, прибывающих из третьих стран, могут просить убежища у Беларуси", - сказал Левитс.

https://ria.ru/20210813/granitsa-1745658733.html

белоруссия

минск

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, эгилс левитс