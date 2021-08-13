https://ria.ru/20210813/latviya-1745686097.html
Президент Латвии назвал Белоруссию безопасной страной
Президент Латвии назвал Белоруссию безопасной страной - РИА Новости, 13.08.2021
Президент Латвии назвал Белоруссию безопасной страной
Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что Белоруссия является безопасной страной, в которой соблюдаются права людей из третьих стран, поэтому люди из третьих... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:35
2021-08-13T18:35
2021-08-13T18:35
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
эгилс левитс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155985/10/1559851026_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c97c0437ab0b32d5257132d231875cff.jpg
РИГА, 13 авг – РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что Белоруссия является безопасной страной, в которой соблюдаются права людей из третьих стран, поэтому люди из третьих стран могут просить у нее убежища.Ранее правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию на границе с Белоруссией из-за потока мигрантов. Власти Латвии намерены начать строительство стены на границе, чтобы остановить попытки перехода беженцев на латвийскую территорию. Полиция республики из-за ситуации с мигрантами отправила спецназ на границу с Белоруссией. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил"."Укрепление границ Латвии, национальная безопасность Латвии стоит на первом месте […] С точки зрения прав человека те, кто приезжает в безопасное государство, а Беларусь является безопасной страной, которая не ущемляет людей, прибывающих из третьих стран, могут просить убежища у Беларуси", - сказал Левитс.
https://ria.ru/20210813/granitsa-1745658733.html
белоруссия
минск
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155985/10/1559851026_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_b063cb444dbfa0bde62ce8c9ccaf8b26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, эгилс левитс
Президент Латвии назвал Белоруссию безопасной страной
Президент Латвии Левитс: Белоруссия безопасна, люди из третьих стран могут просить убежища у нее