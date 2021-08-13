Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210813/latviya-1745686097.html
Президент Латвии назвал Белоруссию безопасной страной
Президент Латвии назвал Белоруссию безопасной страной - РИА Новости, 13.08.2021
Президент Латвии назвал Белоруссию безопасной страной
Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что Белоруссия является безопасной страной, в которой соблюдаются права людей из третьих стран, поэтому люди из третьих... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:35
2021-08-13T18:35
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
эгилс левитс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155985/10/1559851026_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c97c0437ab0b32d5257132d231875cff.jpg
РИГА, 13 авг – РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что Белоруссия является безопасной страной, в которой соблюдаются права людей из третьих стран, поэтому люди из третьих стран могут просить у нее убежища.Ранее правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию на границе с Белоруссией из-за потока мигрантов. Власти Латвии намерены начать строительство стены на границе, чтобы остановить попытки перехода беженцев на латвийскую территорию. Полиция республики из-за ситуации с мигрантами отправила спецназ на границу с Белоруссией. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил"."Укрепление границ Латвии, национальная безопасность Латвии стоит на первом месте […] С точки зрения прав человека те, кто приезжает в безопасное государство, а Беларусь является безопасной страной, которая не ущемляет людей, прибывающих из третьих стран, могут просить убежища у Беларуси", - сказал Левитс.
https://ria.ru/20210813/granitsa-1745658733.html
белоруссия
минск
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155985/10/1559851026_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_b063cb444dbfa0bde62ce8c9ccaf8b26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, эгилс левитс
18:35 13.08.2021
 
Президент Латвии назвал Белоруссию безопасной страной

Президент Латвии Левитс: Белоруссия безопасна, люди из третьих стран могут просить убежища у нее

© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкПрезидент Латвии Эгилс Левитс на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2019
Президент Латвии Эгилс Левитс на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИГА, 13 авг – РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что Белоруссия является безопасной страной, в которой соблюдаются права людей из третьих стран, поэтому люди из третьих стран могут просить у нее убежища.
Ранее правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию на границе с Белоруссией из-за потока мигрантов. Власти Латвии намерены начать строительство стены на границе, чтобы остановить попытки перехода беженцев на латвийскую территорию. Полиция республики из-за ситуации с мигрантами отправила спецназ на границу с Белоруссией. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
"Укрепление границ Латвии, национальная безопасность Латвии стоит на первом месте […] С точки зрения прав человека те, кто приезжает в безопасное государство, а Беларусь является безопасной страной, которая не ущемляет людей, прибывающих из третьих стран, могут просить убежища у Беларуси", - сказал Левитс.
Литовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Вчера, 16:03
Президент Литвы предоставил военным дополнительные права для охраны границы
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияАлександр ЛукашенкоЭгилс Левитс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
Лента новостейМолния