https://ria.ru/20210813/lager-1745708137.html

На Кубани эвакуировали около тысячи детей из подтопленных лагерей

На Кубани эвакуировали около тысячи детей из подтопленных лагерей - РИА Новости, 13.08.2021

На Кубани эвакуировали около тысячи детей из подтопленных лагерей

Власти Краснодарского края перевезли более 900 воспитанников четырех оздоровительных лагерей в безопасные места из-за подтоплений, вызванных ливнями, сообщили в РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T21:35

2021-08-13T21:35

2021-08-13T22:02

происшествия

темрюкский район

краснодарский край

славянский район

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745656834_0:144:3071:1871_1920x0_80_0_0_494d3bcf7612a67c3fa2a0bcb6884aa9.jpg

СОЧИ, 13 авг — РИА Новости. Власти Краснодарского края перевезли более 900 воспитанников четырех оздоровительных лагерей в безопасные места из-за подтоплений, вызванных ливнями, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.Так, 330 человек из лагеря "Северянка" Темрюкского района, где вода затопила территорию, но не проникла в корпуса, эвакуировали в санаторий села Кучугуры и в школу-интернат города Темрюк.Из анапского лагеря "Огонек" вывезли 332 ребенка и разместили их в лагерях города Витязево.В среднюю школу села Ачуево перевезли 225 детей из лагеря "Лебяжий берег", а также 45 воспитанников "Ровесника".Для всех детей организовали горячее питание.

https://ria.ru/20210813/kuban-1745655407.html

темрюкский район

краснодарский край

славянский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, темрюкский район, краснодарский край, славянский район, россия