https://ria.ru/20210813/lager-1745708137.html
На Кубани эвакуировали около тысячи детей из подтопленных лагерей
На Кубани эвакуировали около тысячи детей из подтопленных лагерей - РИА Новости, 13.08.2021
На Кубани эвакуировали около тысячи детей из подтопленных лагерей
Власти Краснодарского края перевезли более 900 воспитанников четырех оздоровительных лагерей в безопасные места из-за подтоплений, вызванных ливнями, сообщили в РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T21:35
2021-08-13T21:35
2021-08-13T22:02
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
славянский район
россия
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СОЧИ, 13 авг — РИА Новости. Власти Краснодарского края перевезли более 900 воспитанников четырех оздоровительных лагерей в безопасные места из-за подтоплений, вызванных ливнями, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.Так, 330 человек из лагеря "Северянка" Темрюкского района, где вода затопила территорию, но не проникла в корпуса, эвакуировали в санаторий села Кучугуры и в школу-интернат города Темрюк.Из анапского лагеря "Огонек" вывезли 332 ребенка и разместили их в лагерях города Витязево.В среднюю школу села Ачуево перевезли 225 детей из лагеря "Лебяжий берег", а также 45 воспитанников "Ровесника".Для всех детей организовали горячее питание.
https://ria.ru/20210813/kuban-1745655407.html
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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, славянский район, россия
21:35 13.08.2021 (обновлено: 22:02 13.08.2021)
На Кубани эвакуировали около тысячи детей из подтопленных лагерей
На Кубани эвакуировали около тысячи детей из четырех лагерей из-за подтоплений