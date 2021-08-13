https://ria.ru/20210813/kuznetsova-1745695673.html
Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников
Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников - РИА Новости, 13.08.2021
Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя тему вакцинации от коронавируса детей в преддверии 1 сентября, заявила, что... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T19:28
2021-08-13T19:28
2021-08-13T19:32
распространение коронавируса
общество
анна кузнецова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя тему вакцинации от коронавируса детей в преддверии 1 сентября, заявила, что выступает против принудительной вакцинации школьников."Во-первых, что хочется сказать точно и определенно: безусловно, мы против всяческой принудительной вакцинации, не только школьников и детей несовершеннолетних, но и всех, независимо от возраста. Никакой принудительной вакцинации, только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо", - сказала Кузнецова журналистам.По ее словам, по отношению к непривитым от COVID-19 детям и школьникам не должно применяться "никаких санкций"."Все пойдут в школу, очень важно, чтобы все пошли в школу и никакого дистанционного образования. Только очная форма обучения, и здесь нужно создать для этого все условия, этой цели надо добиваться", - добавила она.
https://ria.ru/20210805/tolstoy-1744508222.html
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общество, анна кузнецова, россия, коронавирус covid-19
19:28 13.08.2021 (обновлено: 19:32 13.08.2021)
Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников
Омбудсмен Кузнецова выступила против принудительной вакцинации детей к 1 сентября
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости.
Уполномоченный при президенте России
по правам ребенка Анна Кузнецова
, комментируя тему вакцинации от коронавируса детей в преддверии 1 сентября, заявила, что выступает против принудительной вакцинации школьников.
"Во-первых, что хочется сказать точно и определенно: безусловно, мы против всяческой принудительной вакцинации, не только школьников и детей несовершеннолетних, но и всех, независимо от возраста. Никакой принудительной вакцинации, только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо", - сказала Кузнецова журналистам.
По ее словам, по отношению к непривитым от COVID-19 детям и школьникам не должно применяться "никаких санкций".
"Все пойдут в школу, очень важно, чтобы все пошли в школу и никакого дистанционного образования. Только очная форма обучения, и здесь нужно создать для этого все условия, этой цели надо добиваться", - добавила она.