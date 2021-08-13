https://ria.ru/20210813/kuznetsova-1745695673.html

Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников

Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников - РИА Новости, 13.08.2021

Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя тему вакцинации от коронавируса детей в преддверии 1 сентября, заявила, что... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T19:28

2021-08-13T19:28

2021-08-13T19:32

распространение коронавируса

общество

анна кузнецова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя тему вакцинации от коронавируса детей в преддверии 1 сентября, заявила, что выступает против принудительной вакцинации школьников."Во-первых, что хочется сказать точно и определенно: безусловно, мы против всяческой принудительной вакцинации, не только школьников и детей несовершеннолетних, но и всех, независимо от возраста. Никакой принудительной вакцинации, только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо", - сказала Кузнецова журналистам.По ее словам, по отношению к непривитым от COVID-19 детям и школьникам не должно применяться "никаких санкций"."Все пойдут в школу, очень важно, чтобы все пошли в школу и никакого дистанционного образования. Только очная форма обучения, и здесь нужно создать для этого все условия, этой цели надо добиваться", - добавила она.

https://ria.ru/20210805/tolstoy-1744508222.html

россия

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2021

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общество, анна кузнецова, россия, коронавирус covid-19