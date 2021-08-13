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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210813/kuznetsova-1745695673.html
Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников
Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников - РИА Новости, 13.08.2021
Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя тему вакцинации от коронавируса детей в преддверии 1 сентября, заявила, что... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T19:28
2021-08-13T19:32
распространение коронавируса
общество
анна кузнецова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя тему вакцинации от коронавируса детей в преддверии 1 сентября, заявила, что выступает против принудительной вакцинации школьников."Во-первых, что хочется сказать точно и определенно: безусловно, мы против всяческой принудительной вакцинации, не только школьников и детей несовершеннолетних, но и всех, независимо от возраста. Никакой принудительной вакцинации, только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо", - сказала Кузнецова журналистам.По ее словам, по отношению к непривитым от COVID-19 детям и школьникам не должно применяться "никаких санкций"."Все пойдут в школу, очень важно, чтобы все пошли в школу и никакого дистанционного образования. Только очная форма обучения, и здесь нужно создать для этого все условия, этой цели надо добиваться", - добавила она.
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общество, анна кузнецова, россия, коронавирус covid-19
19:28 13.08.2021 (обновлено: 19:32 13.08.2021)
 
Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников

Омбудсмен Кузнецова выступила против принудительной вакцинации детей к 1 сентября

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя тему вакцинации от коронавируса детей в преддверии 1 сентября, заявила, что выступает против принудительной вакцинации школьников.
"Во-первых, что хочется сказать точно и определенно: безусловно, мы против всяческой принудительной вакцинации, не только школьников и детей несовершеннолетних, но и всех, независимо от возраста. Никакой принудительной вакцинации, только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо", - сказала Кузнецова журналистам.
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По ее словам, по отношению к непривитым от COVID-19 детям и школьникам не должно применяться "никаких санкций".
"Все пойдут в школу, очень важно, чтобы все пошли в школу и никакого дистанционного образования. Только очная форма обучения, и здесь нужно создать для этого все условия, этой цели надо добиваться", - добавила она.
 
Распространение коронавирусаОбществоАнна КузнецоваРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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