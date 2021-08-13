https://ria.ru/20210813/kuban-1745706864.html

На Кубани из подтопленного лагеря эвакуировали детей

На Кубани из подтопленного лагеря эвакуировали детей - РИА Новости, 13.08.2021

На Кубани из подтопленного лагеря эвакуировали детей

Воспитанники из подтопленного на Кубани лагеря "Северянка" были эвакуированы в санаторий села Кучугуры, часть детей разместили в школе-интернате города Темрюка, РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T21:13

2021-08-13T21:13

2021-08-13T21:13

происшествия

темрюк

темрюкский район

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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СОЧИ, 13 авг – РИА Новости. Воспитанники из подтопленного на Кубани лагеря "Северянка" были эвакуированы в санаторий села Кучугуры, часть детей разместили в школе-интернате города Темрюка, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю."В настоящее время проведено перемещение воспитанников лагеря в безопасное место размещения (санаторий в селе Кучугуры, школа-интернат в городе Темрюк)", - говорится в сообщении.Отмечается, что для детей было организовано питание.Ранее сообщалось, что в станице Голубицкой Темрюкского района сильные дожди подтопили территорию лагеря, в котором находились 330 воспитанников.

https://ria.ru/20210813/kuban-1745695545.html

темрюк

темрюкский район

краснодарский край

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происшествия, темрюк, темрюкский район, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии