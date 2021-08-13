https://ria.ru/20210813/kuban-1745695545.html

На Кубани более 29 тысяч человек остались без электричества

На Кубани более 29 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 13.08.2021

На Кубани более 29 тысяч человек остались без электричества

Более 29 тысяч человек остались без электроснабжения в Краснодарском крае из-за сильного дождя, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T19:27

2021-08-13T19:27

2021-08-13T19:38

краснодарский край

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более 29 тысяч человек остались без электроснабжения в Краснодарском крае из-за сильного дождя, сообщает Минэнерго РФ."В Краснодарском крае из-за сильного дождя происходят отключения в электросетях, без электроснабжения остались 29 300 человек. Восстановительные работы ведут 10 бригад энергетиков", - говорится в сообщении.Сильные ливни шли на Кубани всю ночь на 13 августа и продолжаются до сих пор. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе, где подтоплено около 800 придомовых территорий, отмечают власти края. Сильные осадки прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

https://ria.ru/20210813/kerch-1745642753.html

краснодарский край

россия

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краснодарский край, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия