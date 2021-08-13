https://ria.ru/20210813/kuban-1745655407.html
На Кубани ввели режим ЧС
На Кубани ввели режим ЧС - РИА Новости, 13.08.2021
На Кубани ввели режим ЧС
Четыре муниципалитета на Кубани ввели режим ЧС по осадкам, ещё два района готовятся к его введению, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T15:46
2021-08-13T15:46
2021-08-13T15:51
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КРАСНОДАР, 13 авг – РИА Новости. Четыре муниципалитета на Кубани ввели режим ЧС по осадкам, ещё два района готовятся к его введению, сообщает администрация Краснодарского края."В Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В ближайшее время режим ЧС объявят еще в двух муниципалитетах - Крымском и Приморско-Ахтарском районах", - сообщает пресс-служба администрации края.Сильные ливни шли всю ночь на 13 августа и продолжаются до сих пор. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе, где подтоплено около 800 придомовых территорий, отмечают власти края. В настоящее время сильные осадки прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.
https://ria.ru/20210813/krym-1745612555.html
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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, новороссийск, россия, новости - туризм, туристы, туризм