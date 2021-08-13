https://ria.ru/20210813/krushenie-1745581471.html

На Камчатке обнаружили потерпевший крушение Ми-8

На Камчатке обнаружили потерпевший крушение Ми-8 - РИА Новости, 13.08.2021

На Камчатке обнаружили потерпевший крушение Ми-8

Вертолет Ми-8, упавший в озеро на Камчатке, обнаружили на глубине 110-111 метров, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в эфире телеканала... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T09:48

2021-08-13T09:48

2021-08-13T10:07

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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг — РИА Новости. Вертолет Ми-8, упавший в озеро на Камчатке, обнаружили на глубине 110-111 метров, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в эфире телеканала "Россия 24".Вертолет Ми-8 накануне утром упал в Курильское озеро на юге Камчатки и затонул. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.Все пассажиры и экипаж были застрахованы. Компания "Витязь-Аэро", которой принадлежал вертолет, выплатит семьям погибших и пострадавшим по два миллиона рублей.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий крушения — плохая погода и ошибка пилотирования.

https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html

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2021

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ми-8