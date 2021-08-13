09:48 13.08.2021 (обновлено: 10:07 13.08.2021)
На Камчатке обнаружили потерпевший крушение Ми-8
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг — РИА Новости. Вертолет Ми-8, упавший в озеро на Камчатке, обнаружили на глубине 110-111 метров, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в эфире телеканала "Россия 24".
"У него отломан хвост, остальной корпус целый. Сейчас на месте определяется тактика, как будут работы далее проводиться по его более подробному визуальному осмотру и его подъему", — сказал он.
Вертолет Ми-8 накануне утром упал в Курильское озеро на юге Камчатки и затонул. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.
Все пассажиры и экипаж были застрахованы. Компания "Витязь-Аэро", которой принадлежал вертолет, выплатит семьям погибших и пострадавшим по два миллиона рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий крушения — плохая погода и ошибка пилотирования.