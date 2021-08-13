https://ria.ru/20210813/krizis-1745575402.html

Эксперт назвал причины следующего мирового экономического кризиса

Эксперт назвал причины следующего мирового экономического кризиса - РИА Новости, 13.08.2021

Эксперт назвал причины следующего мирового экономического кризиса

Наблюдаемая сейчас высокая инфляция в мировой экономике - это признак ее перегрева, однако следующий глобальный экономический кризис будет вызван в первую... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T08:51

2021-08-13T08:51

2021-08-13T08:51

экономика

министерство труда сша

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Наблюдаемая сейчас высокая инфляция в мировой экономике - это признак ее перегрева, однако следующий глобальный экономический кризис будет вызван в первую очередь экологическими и социальными факторами, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин."По мнению НРА, наблюдаются умеренные признаки перегрева экономики. Таким "нехорошим звоночком", свидетельствующим о перегреве, является рост мировой инфляции, в первую очередь подпитываемой ростом инфляции в США", - отметил он. По данным министерства труда США, по итогам июля темпы роста цен в годовом выражении остались на рекордных с августа 2008 года 5,4%.Дополнительные факторы, которые указывают на перегрев глобальной экономики, - "разрыв выпуска" в большинстве индустриально развитых стран, "переинвестирование" в экономические фонды из-за крайне низких банковских процентных ставок и спекулятивный бум в сфере инноваций, добавил Гришунин."Однако более вероятен даже не экономический кризис, вызванный сугубо финансовыми факторами, а экономический кризис, вызванный экологическими и социальными факторами, а также факторами корпоративного управления. Риски связаны с нарастанием опасных явлений в природе, ростом возможности появления новых опасных вирусов, продолжающимся нарастанием социального неравенства, что приводит к нестабильности и вооруженным конфликтом", - указал эксперт.Дополнительным фактором риска для России в этой ситуации может стать уменьшение потребления углеводородов и другого сырья в мире, поскольку более 60% экспорта страны в стоимостном выражении все еще приходится на нефтегазовую продукцию, заключил Гришунин.

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/ekhkonomika-1743443599.html

https://ria.ru/20210629/economy-1739134246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство труда сша, цены на нефть, россия