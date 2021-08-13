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В Москве выявили 2529 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2529 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 13.08.2021

В Москве выявили 2529 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 2529, Петербурге – 1810, Подмосковье – 1223, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:23

2021-08-13T11:23

2021-08-13T11:23

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 2529, Петербурге – 1810, Подмосковье – 1223, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2529, 2. Санкт-Петербург - 1810, 3. Московская область - 1223", - говорится в сообщении.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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