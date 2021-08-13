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В России за сутки 19 368 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 19 368 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2021
В России за сутки 19 368 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 19 368 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 848 340, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:23
2021-08-13T11:23
2021-08-13T11:23
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 19 368 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 848 340, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В России за сутки 19 368 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 19 368 человек выздоровели от COVID-19, за все время - 5 848 340