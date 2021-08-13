https://ria.ru/20210813/koronavirus-1745599987.html
В России выявили 22 277 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 22 277 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 13.08.2021
В России выявили 22 277 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировано 22 277 новых случаев COVID-19, общее число выросло до 6 557 068, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:21
2021-08-13T11:21
2021-08-13T11:21
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В России за сутки зарегистрировано 22 277 новых случаев COVID-19, общее число выросло до 6 557 068, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Добавляется, что всего в России зарегистрировано 6 557 068 случаев коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,34%.
https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745501822.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В России выявили 22 277 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 22 277 новых случаев заражения коронавирусом, за все время- 6 557 068