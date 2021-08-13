https://ria.ru/20210813/komik-1745696480.html

Комики записали видео в поддержку стендапера, оскорбившего русских

Комики записали видео в поддержку стендапера, оскорбившего русских - РИА Новости, 13.08.2021

Комики записали видео в поддержку стендапера, оскорбившего русских

Российские комики записали видео в поддержку Идрака Мирзализаде, арестованного за разжигание межнациональной розни. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T19:31

2021-08-13T19:31

2021-08-13T19:31

происшествия

москва

россия

идрак мирзализаде

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские комики записали видео в поддержку Идрака Мирзализаде, арестованного за разжигание межнациональной розни.В понедельник Таганский суд Москвы назначил Мирзализаде десять суток административного ареста по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. На резонансном видео комик пошутил о "русских и фекалиях". Позднее он заявил, что высмеивал ксенофобию, а эти слова "вырвали из контекста" юмористического шоу."Единственное, чего хотят комики, выходя на сцену — чтобы люди смеялись", — говорится в описании к ролику. Они выразили мнение, что на такую шутку "сложно обидеться, но у кого-то это получилось".В съемках видео приняли участие Руслан Белый, Илья Соболев, Данила Поперечный, Слава Комиссаренко и другие комики.В ходе рассмотрения дела в суде Мирзализаде извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, решила, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности". Мосгорсуд признал это решение законным.

https://ria.ru/20210811/sud-1745328244.html

https://ria.ru/20210427/tolyatti-1730150339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, москва, россия, идрак мирзализаде