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Комики записали видео в поддержку стендапера, оскорбившего русских
Комики записали видео в поддержку стендапера, оскорбившего русских - РИА Новости, 13.08.2021
Комики записали видео в поддержку стендапера, оскорбившего русских
Российские комики записали видео в поддержку Идрака Мирзализаде, арестованного за разжигание межнациональной розни. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T19:31
2021-08-13T19:31
происшествия
москва
россия
идрак мирзализаде
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские комики записали видео в поддержку Идрака Мирзализаде, арестованного за разжигание межнациональной розни.В понедельник Таганский суд Москвы назначил Мирзализаде десять суток административного ареста по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. На резонансном видео комик пошутил о "русских и фекалиях". Позднее он заявил, что высмеивал ксенофобию, а эти слова "вырвали из контекста" юмористического шоу."Единственное, чего хотят комики, выходя на сцену — чтобы люди смеялись", — говорится в описании к ролику. Они выразили мнение, что на такую шутку "сложно обидеться, но у кого-то это получилось".В съемках видео приняли участие Руслан Белый, Илья Соболев, Данила Поперечный, Слава Комиссаренко и другие комики.В ходе рассмотрения дела в суде Мирзализаде извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, решила, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности". Мосгорсуд признал это решение законным.
https://ria.ru/20210811/sud-1745328244.html
https://ria.ru/20210427/tolyatti-1730150339.html
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происшествия, москва, россия, идрак мирзализаде
19:31 13.08.2021
 
Комики записали видео в поддержку стендапера, оскорбившего русских

Российские комики записали видео в поддержку стендапера Мирзализаде, оскорбившего русских

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтендап-комик Идрак Мирзализаде у здания Таганского районного суда города Москвы
Стендап-комик Идрак Мирзализаде у здания Таганского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские комики записали видео в поддержку Идрака Мирзализаде, арестованного за разжигание межнациональной розни.
В понедельник Таганский суд Москвы назначил Мирзализаде десять суток административного ареста по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. На резонансном видео комик пошутил о "русских и фекалиях". Позднее он заявил, что высмеивал ксенофобию, а эти слова "вырвали из контекста" юмористического шоу.
Стендап-комик Идрак Мирзализаде у здания Таганского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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Суд признал арест комика Мирзализаде по делу о разжигании розни законным
"Единственное, чего хотят комики, выходя на сцену — чтобы люди смеялись", — говорится в описании к ролику. Они выразили мнение, что на такую шутку "сложно обидеться, но у кого-то это получилось".
В съемках видео приняли участие Руслан Белый, Илья Соболев, Данила Поперечный, Слава Комиссаренко и другие комики.
В ходе рассмотрения дела в суде Мирзализаде извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.
Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, решила, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности". Мосгорсуд признал это решение законным.
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ПроисшествияМоскваРоссияИдрак Мирзализаде
 
 
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