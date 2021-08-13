https://ria.ru/20210813/klimat-1745568881.html
Россиян предупредили о новой климатической эпохе
Россиян предупредили о новой климатической эпохе - РИА Новости, 13.08.2021
Россиян предупредили о новой климатической эпохе
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с RT назвал сроки начала новой климатической эпохи. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T04:58
2021-08-13T04:58
2021-08-13T04:58
общество
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с RT назвал сроки начала новой климатической эпохи.По словам специалиста, процесс начнется после 2035 года.Синоптик подчеркнул, что люди в ближайшие годы будут приспосабливаться к изменениям климатических условий, которые при этом не окажут критического влияния на их жизнь.
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общество, евгений тишковец, погода
Россиян предупредили о новой климатической эпохе
Синоптик Тишковец заявил, что после 2035 года начнется процесс наступления новой климатической эпохи