https://ria.ru/20210813/klimat-1745568881.html

Россиян предупредили о новой климатической эпохе

Россиян предупредили о новой климатической эпохе - РИА Новости, 13.08.2021

Россиян предупредили о новой климатической эпохе

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с RT назвал сроки начала новой климатической эпохи. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T04:58

2021-08-13T04:58

2021-08-13T04:58

общество

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с RT назвал сроки начала новой климатической эпохи.По словам специалиста, процесс начнется после 2035 года.Синоптик подчеркнул, что люди в ближайшие годы будут приспосабливаться к изменениям климатических условий, которые при этом не окажут критического влияния на их жизнь.

https://ria.ru/20210813/klimat-1745561448.html

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2021

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общество, евгений тишковец, погода