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Россиян предупредили о новой климатической эпохе
Россиян предупредили о новой климатической эпохе - РИА Новости, 13.08.2021
Россиян предупредили о новой климатической эпохе
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с RT назвал сроки начала новой климатической эпохи. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T04:58
2021-08-13T04:58
общество
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с RT назвал сроки начала новой климатической эпохи.По словам специалиста, процесс начнется после 2035 года.Синоптик подчеркнул, что люди в ближайшие годы будут приспосабливаться к изменениям климатических условий, которые при этом не окажут критического влияния на их жизнь.
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общество, евгений тишковец, погода
04:58 13.08.2021
 
Россиян предупредили о новой климатической эпохе

Синоптик Тишковец заявил, что после 2035 года начнется процесс наступления новой климатической эпохи

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с RT назвал сроки начала новой климатической эпохи.
По словам специалиста, процесс начнется после 2035 года.

"Четыре основные устоявшиеся модели показывают... одна из них дает нам шансы, что мы после 2035 года начнем возвращаться к балансу климатической системы. И не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период", — заявил Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что люди в ближайшие годы будут приспосабливаться к изменениям климатических условий, которые при этом не окажут критического влияния на их жизнь.
Жара - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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Метеоролог рассказал о "новом" климате в России
 
ОбществоЕвгений ТишковецПогода
 
 
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