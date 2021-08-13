https://ria.ru/20210813/klimat-1745561448.html

Метеоролог рассказал о "новом" климате в России

Метеоролог рассказал о "новом" климате в России - РИА Новости, 13.08.2021

Метеоролог рассказал о "новом" климате в России

За последние десятилетия климат в России существенно изменился, на примере Москвы это показал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T02:15

2021-08-13T02:15

2021-08-13T02:15

общество

москва

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

климат

погода

михаил леус

россия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. За последние десятилетия климат в России существенно изменился, на примере Москвы это показал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Характерные для каждого региона климатические показатели — средняя температура, количество осадков и их интенсивность, а также другие — со временем меняются. Условно принимаемые за норму величины высчитываются на основе наблюдений за 30 лет и периодически обновляются, отметил метеоролог. В этом году, по словам Леуса, как раз ожидается такое обновление.Об изменениях климата каждый может судить по своему региону. В Москве примером таких изменений служит, в частности, погода в августе, продолжил метеоролог.Он пояснил, что климатической нормой для московского августа считается 10 дождливых дней и 77 миллиметров осадков при средней температуре 16,4 градуса. Однако фактическая ситуация изменилась."При "новом" климате дождей стало чуть больше, их теперь выпадает 78 миллиметров. Всего на миллиметр больше, но при этом количество дней с осадками сейчас составляет 15, то есть у нас каждый второй день должен идти дождь — это заметный рост. Средняя температура теперь составляет 17,6 градуса — рост более чем на градус", — отметил Леус.

https://ria.ru/20210809/zhara-1745076409.html

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общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), климат, погода, михаил леус, россия