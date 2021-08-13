https://ria.ru/20210813/kirov-1745687602.html

В Кирове предложили создать условия для школ полного дня при капремонте

В Кирове предложили создать условия для школ полного дня при капремонте - РИА Новости, 13.08.2021

В Кирове предложили создать условия для школ полного дня при капремонте

Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Образование" Игорь Васильев предложил уже на этапе капремонта учебных заведений... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T18:41

2021-08-13T18:41

2021-08-13T18:41

кировская область

общество

московская область (подмосковье)

красногорск

кировская область

единая россия

игорь васильев

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг — РИА Новости. Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Образование" Игорь Васильев предложил уже на этапе капремонта учебных заведений создавать условия для открытия школ полного дня, сообщает пресс-служба правительства региона.Меры по реализации поручений президента РФ в части капитального ремонта школ, развития среднего профобразования обсудили в пятницу в Красногорске Московской области в ходе расширенного совещания под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака."Глава комиссии Госсовета по вопросам образования на совещании поднял тему создания школ полного дня (места, куда дети могут прийти после занятий, чтобы под присмотром педагогов делать домашние задания и заниматься спортом). Этот проект помогает решать задачи по усилению воспитательной компоненты в образовании, и создает условия для личностного развития учащихся и позитивной социализации школьников", - говорится в сообщении.Васильев напомнил, что в январе 2020 года во время визита в Киров членов совета при Президенте по науке и образованию и рабочей группы Госсовета кировские педагоги продемонстрировали работу нового регионального проекта на базе общеобразовательной школы — "Школы полного дня", где после уроков ученики занимаются в развивающем блоке, который предусматривает обязательную самоподготовку: выполняют домашнее задание с наставниками, могут посещать кружки, спортивные секции. Предусмотрены обед и полдник, отдых и занятия на свежем воздухе, просмотр фильмов в кинозале."В "Школах полного дня" мы разместили площадки по типу мини-технопарка "Кванториум". Мы считаем, что такие мини-технопарки должны открываться именно в школах, здесь они доступны для всех учеников. Благодарю Минпросвещения России, что наше предложение было услышано. Уже с этого года "Кванториумы" в рамках национального проекта "Образование" создаются на базах школ", - цитирует пресс-служба слова Васильева.Турчак поддержал эту тему, сказав о необходимости разработки единого стандарта капремонта школ — важно не просто переложить кровлю, обновить потолки и стены, но создать и новую образовательную среду.

https://ria.ru/20210809/obrazovanie-1745025456.html

https://ria.ru/20210430/pedagog-1730745097.html

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красногорск

кировская область

киров

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общество, московская область (подмосковье), красногорск, кировская область, единая россия, игорь васильев, киров