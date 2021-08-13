https://ria.ru/20210813/kino-1745514728.html

В прокате "Главный герой" — лучший фильм о видеоиграх

В прокате "Главный герой" — лучший фильм о видеоиграх - РИА Новости, 13.08.2021

В прокате "Главный герой" — лучший фильм о видеоиграх

Главный голливудский релиз недели неожиданно оказался не полнейшей ерундой. От трейлеров ощущение было, что это очередной бессмысленный блокбастер. Да еще с... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T08:00

2021-08-13T08:00

2021-08-13T08:09

культура

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голливуд

том тыквер

райан рейнольдс (актер)

тайка вайтити

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Егор Беликов. Главный голливудский релиз недели неожиданно оказался не полнейшей ерундой. От трейлеров ощущение было, что это очередной бессмысленный блокбастер. Да еще с Райаном Рейнольдсом, который никогда не снимался в чем-то интеллектуальном. Его амплуа — рубаха-парень в слезливых мелодрамах и немудреных комедиях. Но здесь пошло не по плану. Все необходимые подробности о фильме "Главный герой", выпущенном в прокат 12 августа, — в материале РИА Новости.Free CityПарень по имени Парень (Рейнольдс) — ничем не примечательный среднестатистический работник банка, общается постоянно только с приятелем-полицейским по имени Приятель (Лил Рел Ховери). Но однажды узнает, что на самом деле он сам — второстепенный персонаж видеоигры Free City.Управляет игрой самовлюбленный злобный владелец корпорации Антван (Тайка Вайтити), а ее участники выживают за счет жестких действий и вандализма.Парень знакомится с роковой красоткой Molotovgirl (Джоди Комер), которая помогает ему понять правила Free City. В реальности Molotovgirl зовут Милли. И она хочет отомстить Антвану, потому что игру придумала именно она вместе с другом-программистом Кийзом (Джо Кири). А магнат присвоил коды.О гуманизмеПочему вышеописанное оказывается очень веселым и удивительно мудрым фильмом? Дело в том, что в нем Голливуд не просто эксплуатирует видеоигры для сюжета — а использует их эстетику и правила, как у Тома Тыквера в "Беги, Лола, беги". Там главная героиня решала проблемы, умирала, но затем перерождалась и начинала со стартовой позиции. Понятно, что это позаимствовано из игр, где существует концепция нескольких жизней у персонажа. Но теперь в них поднимают вопросы совсем иного уровня. Да и как индустрия видеоигры давно приносят больше прибыли, чем кинематограф. А значит, этой сфере требуется новое осмысление. И пришло оно откуда не ждали — в виде дорогущего фильма. Никогда еще в кино настолько убедительно не изображали поэтику жестоких openworld-игр. Взрывы, выстрелы, беспредел в черте города — и все это мы видим глазами мятущегося второстепенного персонажа, который хочет стать протагонистом хотя бы в собственной судьбе. Жаль, что он всего лишь носитель случайно развившегося в мультиплеерной игре искусственного интеллекта и у него нет физического тела. Настоящие люди поначалу и вовсе не принимают его всерьез. Но затем догадываются, что за чудо на их мониторах. Таким образом, "Главный герой" — фильм о гуманизме, пронизывающем сегодня все сферы жизни. И даже к второстепенным персонажам, которых положено унижать и убивать, современные геймеры начинают относиться как-то почеловечнее.Хитроумно и нескучноНо "Главный герой" — это еще и блокбастер с замечательным юмором. Райан Рейнольдс дает здесь почти Чарли Чаплина — несчастного, но никогда не падающего духом горожанина, который неожиданно для себя возглавляет восстание. А еще, кстати, играет сразу две роли. Он здесь также огромный перекачанный Чувак, которого не успели доделать гейм-дизайнеры. Но по велению Антвана его интегрируют в игру, чтобы побороться со смутьяном Парнем. И за их поединком по видеоигровому стриму следит весь мир. Антван, кстати, просто гениальный — его играет Тайка Вайтити, причем крайне самоиронично. Кажется, он и в жизни ведет себя так же снобистски. В русском дубляже эту его интонацию замечательно передал актер и режиссер Александр Вартанов.Словом, "Главный герой" (в оригинале — Free Guy, "Освободите Парня") — просто увлекательный фильм. Что-то похожее трудновато и вспомнить: чтобы хитроумно придумано и при этом нескучно. Голливуд как будто разучился уже так снимать — не гениально, но концептуально.

https://ria.ru/20210806/kino-1744552033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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