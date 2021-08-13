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Плесецкая епархия просит помочь в восстановлении храма в Мирном
Плесецкая епархия просит помочь в восстановлении храма в Мирном - РИА Новости, 13.08.2021
Плесецкая епархия просит помочь в восстановлении храма в Мирном
Плесецкая епархия просит помочь в восстановлении пострадавшего от пожара храма Архистратига Божия Михаила в Мирном, соответствующее обращение размещено на... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:50
2021-08-13T14:50
2021-08-13T14:50
религия
мирный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
плесецк (космодром)
религия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Плесецкая епархия просит помочь в восстановлении пострадавшего от пожара храма Архистратига Божия Михаила в Мирном, соответствующее обращение размещено на официальном сайте епархии.Возгорание в деревянном храме произошло в четверг. Пожарным удалось отстоять его от огня, старинные иконы были вынесены, никто не пострадал, сообщили в региональном ГУ МЧС."Возгорание случилось из-за короткого замыкания при работах по восстановлению электроснабжения храма. <…> Епископ Плесецкий и Каргопольский Александр просит северян по возможности помочь епархии в восстановлении кафедрального храма", - сообщается на сайте епархии.Мирный – город-спутник российского испытательного космодрома "Плесецк", в нем проживают около 30 тысяч человек. Храм в Мирном был построен в 1998 году и назван в честь архангела Михаила-Архистратига - главы святого воинства. Многие военные считают его своим покровителем.
https://ria.ru/20210812/tserkov-1745528822.html
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мирный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), плесецк (космодром), религия