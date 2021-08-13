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Религия
https://ria.ru/20210813/khram-1745645632.html
Плесецкая епархия просит помочь в восстановлении храма в Мирном
Плесецкая епархия просит помочь в восстановлении храма в Мирном - РИА Новости, 13.08.2021
Плесецкая епархия просит помочь в восстановлении храма в Мирном
Плесецкая епархия просит помочь в восстановлении пострадавшего от пожара храма Архистратига Божия Михаила в Мирном, соответствующее обращение размещено на... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:50
2021-08-13T14:50
религия
мирный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
плесецк (космодром)
религия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Плесецкая епархия просит помочь в восстановлении пострадавшего от пожара храма Архистратига Божия Михаила в Мирном, соответствующее обращение размещено на официальном сайте епархии.Возгорание в деревянном храме произошло в четверг. Пожарным удалось отстоять его от огня, старинные иконы были вынесены, никто не пострадал, сообщили в региональном ГУ МЧС."Возгорание случилось из-за короткого замыкания при работах по восстановлению электроснабжения храма. &lt;…&gt; Епископ Плесецкий и Каргопольский Александр просит северян по возможности помочь епархии в восстановлении кафедрального храма", - сообщается на сайте епархии.Мирный – город-спутник российского испытательного космодрома "Плесецк", в нем проживают около 30 тысяч человек. Храм в Мирном был построен в 1998 году и назван в честь архангела Михаила-Архистратига - главы святого воинства. Многие военные считают его своим покровителем.
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мирный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), плесецк (космодром), религия
14:50 13.08.2021
 

Плесецкая епархия просит помочь в восстановлении храма в Мирном

© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018
Сотрудник противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Плесецкая епархия просит помочь в восстановлении пострадавшего от пожара храма Архистратига Божия Михаила в Мирном, соответствующее обращение размещено на официальном сайте епархии.
Возгорание в деревянном храме произошло в четверг. Пожарным удалось отстоять его от огня, старинные иконы были вынесены, никто не пострадал, сообщили в региональном ГУ МЧС.
"Возгорание случилось из-за короткого замыкания при работах по восстановлению электроснабжения храма. <…> Епископ Плесецкий и Каргопольский Александр просит северян по возможности помочь епархии в восстановлении кафедрального храма", - сообщается на сайте епархии.
Мирный – город-спутник российского испытательного космодрома "Плесецк", в нем проживают около 30 тысяч человек. Храм в Мирном был построен в 1998 году и назван в честь архангела Михаила-Архистратига - главы святого воинства. Многие военные считают его своим покровителем.
Пожар в Свято-Николаевском храме города Люботина - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 18:32Религия
Пожарные в Мирном Архангельской области спасли от огня деревянную церковь
 
РелигияМирныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Плесецк (космодром)Религия
 
 
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