https://ria.ru/20210813/khram-1745645632.html

Плесецкая епархия просит помочь в восстановлении храма в Мирном

Плесецкая епархия просит помочь в восстановлении храма в Мирном - РИА Новости, 13.08.2021

Плесецкая епархия просит помочь в восстановлении храма в Мирном

Плесецкая епархия просит помочь в восстановлении пострадавшего от пожара храма Архистратига Божия Михаила в Мирном, соответствующее обращение размещено на... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T14:50

2021-08-13T14:50

2021-08-13T14:50

религия

мирный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

плесецк (космодром)

религия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Плесецкая епархия просит помочь в восстановлении пострадавшего от пожара храма Архистратига Божия Михаила в Мирном, соответствующее обращение размещено на официальном сайте епархии.Возгорание в деревянном храме произошло в четверг. Пожарным удалось отстоять его от огня, старинные иконы были вынесены, никто не пострадал, сообщили в региональном ГУ МЧС."Возгорание случилось из-за короткого замыкания при работах по восстановлению электроснабжения храма. <…> Епископ Плесецкий и Каргопольский Александр просит северян по возможности помочь епархии в восстановлении кафедрального храма", - сообщается на сайте епархии.Мирный – город-спутник российского испытательного космодрома "Плесецк", в нем проживают около 30 тысяч человек. Храм в Мирном был построен в 1998 году и назван в честь архангела Михаила-Архистратига - главы святого воинства. Многие военные считают его своим покровителем.

https://ria.ru/20210812/tserkov-1745528822.html

мирный

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мирный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), плесецк (космодром), религия