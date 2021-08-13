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Опубликованы кадры с места эвакуации жителей Керчи
Опубликованы кадры с места эвакуации жителей Керчи - РИА Новости, 13.08.2021
Опубликованы кадры с места эвакуации жителей Керчи
Пользователи Сети опубликовали видео из Керчи, где проводится эвакуация населения из зон подтопления. РИА Новости, 13.08.2021
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происшествия
республика крым
керчь
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователи Сети опубликовали видео из Керчи, где проводится эвакуация населения из зон подтопления.На кадрах показан район автовокзала. На заднем плане слышны инструкции жителям о порядке и правилах эвакуации.Накануне на Керчь обрушился ливень. Из берегов вышла река, подтопило городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод, некоторые частные участки с жилыми домами. Потоки также пошли по некоторым улицам. Вода самотеком стекает в море.Ситуацию держит на контроле глава Крыма Сергей Аксенов. В местном управлении МЧС прогнозируют повышение уровня воды в реках, возможно, до опасных отметок.Спасатели предупредили, что в ночь на 14 августа в восточных районах полуострова ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистый ветер 20-25 метров в секунду, днем — кратковременный дождь, гроза.
республика крым
керчь
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Затопленные улицы Керчи: машины туристов выталкивают из огромных луж
В Керчи началась эвакуация людей. Потоки воды затопили улицы.
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происшествия, республика крым, керчь, видео
Опубликованы кадры с места эвакуации жителей Керчи
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователи Сети опубликовали видео из Керчи, где проводится эвакуация населения из зон подтопления.
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20:33 13.08.2021 (обновлено: 21:02 13.08.2021)
 
Опубликованы кадры с места эвакуации жителей Керчи

Опубликовано видео с места эвакуации жителей Керчи из зон подтопления

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователи Сети опубликовали видео из Керчи, где проводится эвакуация населения из зон подтопления.
На кадрах показан район автовокзала. На заднем плане слышны инструкции жителям о порядке и правилах эвакуации.
Накануне на Керчь обрушился ливень. Из берегов вышла река, подтопило городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод, некоторые частные участки с жилыми домами. Потоки также пошли по некоторым улицам. Вода самотеком стекает в море.
Ситуацию держит на контроле глава Крыма Сергей Аксенов. В местном управлении МЧС прогнозируют повышение уровня воды в реках, возможно, до опасных отметок.
Спасатели предупредили, что в ночь на 14 августа в восточных районах полуострова ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистый ветер 20-25 метров в секунду, днем — кратковременный дождь, гроза.
 
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