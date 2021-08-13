https://ria.ru/20210813/kerch-1745704006.html

Опубликованы кадры с места эвакуации жителей Керчи

Опубликованы кадры с места эвакуации жителей Керчи - РИА Новости, 13.08.2021

Опубликованы кадры с места эвакуации жителей Керчи

Пользователи Сети опубликовали видео из Керчи, где проводится эвакуация населения из зон подтопления. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T20:33

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2021-08-13T21:02

происшествия

республика крым

керчь

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователи Сети опубликовали видео из Керчи, где проводится эвакуация населения из зон подтопления.На кадрах показан район автовокзала. На заднем плане слышны инструкции жителям о порядке и правилах эвакуации.Накануне на Керчь обрушился ливень. Из берегов вышла река, подтопило городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод, некоторые частные участки с жилыми домами. Потоки также пошли по некоторым улицам. Вода самотеком стекает в море.Ситуацию держит на контроле глава Крыма Сергей Аксенов. В местном управлении МЧС прогнозируют повышение уровня воды в реках, возможно, до опасных отметок.Спасатели предупредили, что в ночь на 14 августа в восточных районах полуострова ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистый ветер 20-25 метров в секунду, днем — кратковременный дождь, гроза.

республика крым

керчь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Затопленные улицы Керчи: машины туристов выталкивают из огромных луж В Керчи началась эвакуация людей. Потоки воды затопили улицы. 2021-08-13T20:33 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, керчь, видео