https://ria.ru/20210813/kerch-1745704006.html
Опубликованы кадры с места эвакуации жителей Керчи
Опубликованы кадры с места эвакуации жителей Керчи - РИА Новости, 13.08.2021
Опубликованы кадры с места эвакуации жителей Керчи
Пользователи Сети опубликовали видео из Керчи, где проводится эвакуация населения из зон подтопления. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T20:33
2021-08-13T20:33
2021-08-13T21:02
происшествия
республика крым
керчь
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователи Сети опубликовали видео из Керчи, где проводится эвакуация населения из зон подтопления.На кадрах показан район автовокзала. На заднем плане слышны инструкции жителям о порядке и правилах эвакуации.Накануне на Керчь обрушился ливень. Из берегов вышла река, подтопило городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод, некоторые частные участки с жилыми домами. Потоки также пошли по некоторым улицам. Вода самотеком стекает в море.Ситуацию держит на контроле глава Крыма Сергей Аксенов. В местном управлении МЧС прогнозируют повышение уровня воды в реках, возможно, до опасных отметок.Спасатели предупредили, что в ночь на 14 августа в восточных районах полуострова ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистый ветер 20-25 метров в секунду, днем — кратковременный дождь, гроза.
республика крым
керчь
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Затопленные улицы Керчи: машины туристов выталкивают из огромных луж
В Керчи началась эвакуация людей. Потоки воды затопили улицы.
2021-08-13T20:33
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, республика крым, керчь, видео
20:33 13.08.2021 (обновлено: 21:02 13.08.2021)
Опубликованы кадры с места эвакуации жителей Керчи
Опубликовано видео с места эвакуации жителей Керчи из зон подтопления
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователи Сети опубликовали видео из Керчи, где проводится эвакуация населения из зон подтопления.
На кадрах показан район автовокзала. На заднем плане слышны инструкции жителям о порядке и правилах эвакуации.
Накануне на Керчь
обрушился ливень. Из берегов вышла река, подтопило городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод, некоторые частные участки с жилыми домами. Потоки также пошли по некоторым улицам. Вода самотеком стекает в море.
Ситуацию держит на контроле глава Крыма Сергей Аксенов
. В местном управлении МЧС
прогнозируют повышение уровня воды в реках, возможно, до опасных отметок.
Спасатели предупредили, что в ночь на 14 августа в восточных районах полуострова ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистый ветер 20-25 метров в секунду, днем — кратковременный дождь, гроза.