Дорогу Новороссийск — Керчь затопило
ГИБДД: движение на автодороге Новороссийск — Керчь ограничено на трех участках из-за дождей
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобили на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
КРАСНОДАР, 13 авг – РИА Новости. Движение на федеральной автодороге Новороссийск - Керчь ограничено на трех участках из-за сильных дождей, водителям рекомендовано отказаться от поездок по этой трассе, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю.
"Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок по автомобильной дороге Новороссийск - Керчь. На Кубани ввели еще одно ограничение движения на участке федеральной автодороги Новороссийск – Керчь в районе 53-го - 56-го километров от поселка Цыбанобалка до хутора Воскресенского (Анапа). В результате выпадения обильных осадков произошел размыв проезжей части", - говорится в сообщении.
Отмечается, что транспорт направляется через станицу Гостагаевскую, кроме того, ограничено движение на выходе из поселка Витязево.
"Это уже третье ограничение движения на федеральной автодороге Новороссийск - Керчь. Ранее движение было ограничено на участке... в районе поселка Виноградного и на 91-м - 92-м километрах в Темрюкском районе. Ситуация остается сложной, осадки не прекращаются. По возможности призываем водителей воздержаться от поездок в данном направлении", - отмечается в документе.
Накануне Краснодарский гидрометцентр предупредил, что над Черным морем образуется циклон, который в пятницу и субботу будет смещаться в сторону побережья. Именно он, предупреждали метеорологи, может стать причиной сильных ливневых дождей, смерчей в акватории Черного моря и подъема воды на реках.
Сильные ливни шли на Кубани всю ночь на 13 августа и продолжаются до сих пор. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе, где подтоплено около 800 придомовых территорий. Сильные осадки прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске. В ряде муниципалитетов введены режимы ЧС.