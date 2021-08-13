https://ria.ru/20210813/kerch-1745701496.html

Дорогу Новороссийск — Керчь затопило

Дорогу Новороссийск — Керчь затопило - РИА Новости, 13.08.2021

Дорогу Новороссийск — Керчь затопило

Движение на федеральной автодороге Новороссийск - Керчь ограничено на трех участках из-за сильных дождей, водителям рекомендовано отказаться от поездок по этой... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T20:08

2021-08-13T20:08

2021-08-13T20:08

происшествия

анапа

новороссийск

керчь

угибдд

россия

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КРАСНОДАР, 13 авг – РИА Новости. Движение на федеральной автодороге Новороссийск - Керчь ограничено на трех участках из-за сильных дождей, водителям рекомендовано отказаться от поездок по этой трассе, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю."Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок по автомобильной дороге Новороссийск - Керчь. На Кубани ввели еще одно ограничение движения на участке федеральной автодороги Новороссийск – Керчь в районе 53-го - 56-го километров от поселка Цыбанобалка до хутора Воскресенского (Анапа). В результате выпадения обильных осадков произошел размыв проезжей части", - говорится в сообщении.Отмечается, что транспорт направляется через станицу Гостагаевскую, кроме того, ограничено движение на выходе из поселка Витязево."Это уже третье ограничение движения на федеральной автодороге Новороссийск - Керчь. Ранее движение было ограничено на участке... в районе поселка Виноградного и на 91-м - 92-м километрах в Темрюкском районе. Ситуация остается сложной, осадки не прекращаются. По возможности призываем водителей воздержаться от поездок в данном направлении", - отмечается в документе.Накануне Краснодарский гидрометцентр предупредил, что над Черным морем образуется циклон, который в пятницу и субботу будет смещаться в сторону побережья. Именно он, предупреждали метеорологи, может стать причиной сильных ливневых дождей, смерчей в акватории Черного моря и подъема воды на реках.Сильные ливни шли на Кубани всю ночь на 13 августа и продолжаются до сих пор. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе, где подтоплено около 800 придомовых территорий. Сильные осадки прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске. В ряде муниципалитетов введены режимы ЧС.

https://radiosputnik.ria.ru/20210813/kerch-1745699575.html

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, анапа, новороссийск, керчь, угибдд, россия