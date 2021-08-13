https://ria.ru/20210813/kerch-1745628240.html

Власти заявили об ухудшении ситуации в Керчи

Власти заявили об ухудшении ситуации в Керчи - РИА Новости, 13.08.2021

Власти заявили об ухудшении ситуации в Керчи

В Керчи усугубляется ситуация в связи с прибытием воды из-за сильного ливня и подтопления частных домовладений, сообщает пресс-служба администрации. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T13:32

2021-08-13T13:32

2021-08-13T13:32

происшествия

ялта

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. В Керчи усугубляется ситуация в связи с прибытием воды из-за сильного ливня и подтопления частных домовладений, сообщает пресс-служба администрации.Ливень обрушился на Керчь в четверг. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода. Потоки воды также пошли по некоторым улицам. Вода самотеком стекает в море. Дожди прогнозируются на востоке полуострова и в пятницу. Жителей призвали быть готовыми к возможной эвакуации."Ситуация в Керчи усугубляется. В настоящее время все силы брошены на борьбу с подтоплением нескольких частных домовладений в переулке Первом Вокзальном и Внутриквартальном. Силами УЖКХ и МЧС ведется откачка воды, прочистка ливневой канализации на улице Шлагбаумской", - говорится в сообщении.Кроме того, в администрации подчеркнули, что в связи с прибытием воды в районе подтопления стадиона имени 50-летия Октября, поднятием уровня воды по улице Сергея Борзенко изменены маршруты движения общественного транспорта.Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.

https://ria.ru/20210813/podtopleniya-1745603313.html

https://ria.ru/20210812/krym-1745453071.html

ялта

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), керчь