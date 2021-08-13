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Власти заявили об ухудшении ситуации в Керчи
Власти заявили об ухудшении ситуации в Керчи - РИА Новости, 13.08.2021
Власти заявили об ухудшении ситуации в Керчи
В Керчи усугубляется ситуация в связи с прибытием воды из-за сильного ливня и подтопления частных домовладений, сообщает пресс-служба администрации. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T13:32
2021-08-13T13:32
происшествия
ялта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. В Керчи усугубляется ситуация в связи с прибытием воды из-за сильного ливня и подтопления частных домовладений, сообщает пресс-служба администрации.Ливень обрушился на Керчь в четверг. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода. Потоки воды также пошли по некоторым улицам. Вода самотеком стекает в море. Дожди прогнозируются на востоке полуострова и в пятницу. Жителей призвали быть готовыми к возможной эвакуации."Ситуация в Керчи усугубляется. В настоящее время все силы брошены на борьбу с подтоплением нескольких частных домовладений в переулке Первом Вокзальном и Внутриквартальном. Силами УЖКХ и МЧС ведется откачка воды, прочистка ливневой канализации на улице Шлагбаумской", - говорится в сообщении.Кроме того, в администрации подчеркнули, что в связи с прибытием воды в районе подтопления стадиона имени 50-летия Октября, поднятием уровня воды по улице Сергея Борзенко изменены маршруты движения общественного транспорта.Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
https://ria.ru/20210813/podtopleniya-1745603313.html
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происшествия, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), керчь
13:32 13.08.2021
 
Власти заявили об ухудшении ситуации в Керчи

Власти: в Керчи усугубляется ситуация в связи с прибытием воды из-за сильного ливня

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина уводит корову с подтопленного в результате ливневых дождей пастбища около Керчи
Женщина уводит корову с подтопленного в результате ливневых дождей пастбища около Керчи - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. В Керчи усугубляется ситуация в связи с прибытием воды из-за сильного ливня и подтопления частных домовладений, сообщает пресс-служба администрации.
Ливень обрушился на Керчь в четверг. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода. Потоки воды также пошли по некоторым улицам. Вода самотеком стекает в море. Дожди прогнозируются на востоке полуострова и в пятницу. Жителей призвали быть готовыми к возможной эвакуации.
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"Ситуация в Керчи усугубляется. В настоящее время все силы брошены на борьбу с подтоплением нескольких частных домовладений в переулке Первом Вокзальном и Внутриквартальном. Силами УЖКХ и МЧС ведется откачка воды, прочистка ливневой канализации на улице Шлагбаумской", - говорится в сообщении.
Кроме того, в администрации подчеркнули, что в связи с прибытием воды в районе подтопления стадиона имени 50-летия Октября, поднятием уровня воды по улице Сергея Борзенко изменены маршруты движения общественного транспорта.
Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
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