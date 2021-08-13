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В Керчи ливень подтопил улицы
В Керчи ливень подтопил улицы - РИА Новости, 13.08.2021
В Керчи ливень подтопил улицы
Сильные дожди затопили центральные улицы Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T09:24
2021-08-13T17:04
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Сильные дожди затопили центральные улицы Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.Ливень обрушился на Керчь накануне. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка, рыбоконсервного завода "Пролив", а также около ста домов. Перекресток улиц Самойленко и Борзенко, улица Еременко в районе стадиона имени 50-летия Октября перекрыты. Из-за осадков не вышли на линию троллейбусы.В целом общественный транспорт работает в обычном режиме, но некоторые маршруты изменились. Горадминистрация рекомендует воздержаться от поездок на личных авто.Временно исполняющий обязанности главы администрации Керчи Святослав Брусаков призвал жителей быть готовыми к возможной эвакуации, сообщается на сайте мэрии. По словам Брусакова, спасатели и коммунальные службы работали всю ночь. В город направили 50 специалистов Донского спасательного центра МЧС и 16 единиц техники. По данным метеорологов, за минувшие сутки в Керчи выпало уже две месячные нормы осадков — 78 миллиметров, сильные дожди и грозы ожидаются и сегодня.
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Подтопления в центре Керчи
Центр Керчи перекрыт из-за подтоплений, троллейбусы не вышли на линии, сообщили РИА Новости в мэрии
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), керчь, россия
09:24 13.08.2021 (обновлено: 17:04 13.08.2021)
 
В Керчи ливень подтопил улицы

В Керчи изменили некоторые маршруты общественного транспорта из-за подтопления

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Сильные дожди затопили центральные улицы Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ливень обрушился на Керчь накануне. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка, рыбоконсервного завода "Пролив", а также около ста домов. Перекресток улиц Самойленко и Борзенко, улица Еременко в районе стадиона имени 50-летия Октября перекрыты. Из-за осадков не вышли на линию троллейбусы.
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Временно исполняющий обязанности главы администрации Керчи Святослав Брусаков призвал жителей быть готовыми к возможной эвакуации, сообщается на сайте мэрии.
По словам Брусакова, спасатели и коммунальные службы работали всю ночь. В город направили 50 специалистов Донского спасательного центра МЧС и 16 единиц техники.
По данным метеорологов, за минувшие сутки в Керчи выпало уже две месячные нормы осадков — 78 миллиметров, сильные дожди и грозы ожидаются и сегодня.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КерчьРоссия
 
 
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