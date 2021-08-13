https://ria.ru/20210813/kerch-1745578245.html

В Керчи ливень подтопил улицы

В Керчи ливень подтопил улицы - РИА Новости, 13.08.2021

В Керчи ливень подтопил улицы

Сильные дожди затопили центральные улицы Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T09:24

2021-08-13T09:24

2021-08-13T17:04

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

керчь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745593691_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e68ecfe326372f88ed6e5637b53c071d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Сильные дожди затопили центральные улицы Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.Ливень обрушился на Керчь накануне. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка, рыбоконсервного завода "Пролив", а также около ста домов. Перекресток улиц Самойленко и Борзенко, улица Еременко в районе стадиона имени 50-летия Октября перекрыты. Из-за осадков не вышли на линию троллейбусы.В целом общественный транспорт работает в обычном режиме, но некоторые маршруты изменились. Горадминистрация рекомендует воздержаться от поездок на личных авто.Временно исполняющий обязанности главы администрации Керчи Святослав Брусаков призвал жителей быть готовыми к возможной эвакуации, сообщается на сайте мэрии. По словам Брусакова, спасатели и коммунальные службы работали всю ночь. В город направили 50 специалистов Донского спасательного центра МЧС и 16 единиц техники. По данным метеорологов, за минувшие сутки в Керчи выпало уже две месячные нормы осадков — 78 миллиметров, сильные дожди и грозы ожидаются и сегодня.

https://ria.ru/20210804/pogoda-1744261822.html

керчь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Подтопления в центре Керчи Центр Керчи перекрыт из-за подтоплений, троллейбусы не вышли на линии, сообщили РИА Новости в мэрии 2021-08-13T09:24 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), керчь, россия