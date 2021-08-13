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В ООН назвали ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой

В ООН назвали ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой - РИА Новости, 13.08.2021

В ООН назвали ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой

Ситуация в Афганистане становится все более непредсказуемой и имеет все признаки гуманитарной катастрофы, но худшее еще впереди, заявил на брифинге в пятницу... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T13:44

2021-08-13T13:44

2021-08-13T13:44

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оон

афганистан

всемирная продовольственная программа оон

обострение ситуации в афганистане

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ЖЕНЕВА, 13 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ситуация в Афганистане становится все более непредсказуемой и имеет все признаки гуманитарной катастрофы, но худшее еще впереди, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной продовольственной программы Томсон Пири.По его словам, в настоящее время каждый третий житель Афганистана не знает, что будет есть завтра, а 2 миллионам детей необходимо дополнительное питание. При этом после второй волны засухи за год урожай прогнозируется меньше обычного.В этой связи ВПП в два раза увеличило свой план по Афганистану и рассчитывает к декабрю предоставлять продовольственную помощь 9 миллионам человек. Для этого программа призывает доноров выделить дополнительно 200 миллионов долларов.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745565405.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-13T13:44 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, оон, афганистан, всемирная продовольственная программа оон, обострение ситуации в афганистане