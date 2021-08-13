https://ria.ru/20210813/karasin-1745679487.html
В Совфеде оценили письмо грузинской партии Путину
В Совфеде оценили письмо грузинской партии Путину - РИА Новости, 13.08.2021
В Совфеде оценили письмо грузинской партии Путину
Предложения от различных политических сил Грузии, направленные на нормализацию отношений с Россией, важны и учитываются российской стороной, заявил глава... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T17:57
2021-08-13T17:57
2021-08-13T17:57
в мире
грузия
москва
григорий карасин
зураб абашидзе
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Предложения от различных политических сил Грузии, направленные на нормализацию отношений с Россией, важны и учитываются российской стороной, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Ранее один из лидеров "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили опубликовала на странице в Facebook текст открытого письма, в котором партия просит президента России Владимира Путина о содействии в деле возобновления сотрудничества, в том числе в организации совместных медиа, культурных и социальных проектов."Ведется планомерная работа, есть определенный прогресс. Предложения от различных политических сил Грузии, направленные на нормализацию отношений, важны и учитываются", - сказал парламентарий, его слова передаёт пресс-служба Совфеда.Сенатор отметил, что двусторонний диалог продолжается с 2012 года, в том числе с использованием диалогового канала Карасин – Абашидзе. "Невзирая на все сложности, которые появились у нас с Грузией после того, как в 2008 году Тбилиси разорвал дипломатические отношения, мы продолжаем кропотливую работу по поручению руководства двух стран", - сказал Карасин. По его словам, регулярно обсуждаются все конкретные вопросы двусторонних отношений, включая торгово-экономические, транспортные, гуманитарные проблемы."Грузия и Россия – близкие страны, поэтому всегда много вопросов, которые нуждаются в обсуждении. Наш формат действует, даже несмотря на пандемию. К сожалению, более года мы не проводили очных встреч, но активно задействовали режим видеоконференции и довольно часто выходим на связь, чтобы обсуждать вещи, решение которых нельзя отложить. Это и режим работы КПП Казбеги/Верхний Ларс на границе между нашими странами, это и контакты между людьми, какие-то сложные моменты, которые возникают у нас в торгово-экономических отношениях", - пояснил сенатор.Карасин считает важным, что контакты продолжают работать, получают позитивную оценку как в Москве, так и в Тбилиси. "Будем наращивать усилия, чтобы отношения шли по дороге нормализации", - отметил он.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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в мире, грузия, москва, григорий карасин, зураб абашидзе, россия
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Предложения от различных политических сил Грузии
, направленные на нормализацию отношений с Россией
, важны и учитываются российской стороной, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин
.
Ранее один из лидеров "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили опубликовала на странице в Facebook
текст открытого письма, в котором партия просит президента России Владимира Путина
о содействии в деле возобновления сотрудничества, в том числе в организации совместных медиа, культурных и социальных проектов.
"Ведется планомерная работа, есть определенный прогресс. Предложения от различных политических сил Грузии, направленные на нормализацию отношений, важны и учитываются", - сказал парламентарий, его слова передаёт пресс-служба Совфеда.
Сенатор отметил, что двусторонний диалог продолжается с 2012 года, в том числе с использованием диалогового канала Карасин – Абашидзе. "Невзирая на все сложности, которые появились у нас с Грузией после того, как в 2008 году Тбилиси
разорвал дипломатические отношения, мы продолжаем кропотливую работу по поручению руководства двух стран", - сказал Карасин. По его словам, регулярно обсуждаются все конкретные вопросы двусторонних отношений, включая торгово-экономические, транспортные, гуманитарные проблемы.
"Грузия и Россия – близкие страны, поэтому всегда много вопросов, которые нуждаются в обсуждении. Наш формат действует, даже несмотря на пандемию. К сожалению, более года мы не проводили очных встреч, но активно задействовали режим видеоконференции и довольно часто выходим на связь, чтобы обсуждать вещи, решение которых нельзя отложить. Это и режим работы КПП Казбеги/Верхний Ларс на границе между нашими странами, это и контакты между людьми, какие-то сложные моменты, которые возникают у нас в торгово-экономических отношениях", - пояснил сенатор.
Карасин считает важным, что контакты продолжают работать, получают позитивную оценку как в Москве
, так и в Тбилиси. "Будем наращивать усилия, чтобы отношения шли по дороге нормализации", - отметил он.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе
, проводимых с 2012 года в Праге
. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как признала суверенитет Абхазии
и Южной Осетии
.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.