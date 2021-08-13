https://ria.ru/20210813/kandagar-1745563994.html

Талибы захватили Кандагар

Талибы захватили Кандагар - РИА Новости, 13.08.2021

Талибы захватили Кандагар

Радикальное движение "Талибан"* захватило второй по величине город в Афганистане Кандагар — центр одноименной провинции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T00:54

2021-08-13T00:54

2021-08-13T05:27

в мире

афганистан

россия

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742495729_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_f67d3e0719e24279563b16df2401717c.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* захватило второй по величине город в Афганистане Кандагар — центр одноименной провинции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.По заявлению чиновников, Кандагар пал вечером в четверг. Представители местных властей и их окружение, предположительно, бежали в аэропорт, чтобы покинуть город.Талибы также сообщили о захвате Кандагара. По информации Twitter представителя радикального движения, "Талибан"* занял офис губернатора, штаб сил безопасности и другие важные учреждения. В их руки также перешло оставленное в городе оружие, боеприпасы и транспортные средства.В последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.Боевики уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но столкновения продолжаются.* Террористическая организация, запрещенная в России.

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-13T00:54 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, россия, обострение ситуации в афганистане