Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210813/kandagar-1745563994.html
Талибы захватили Кандагар
Талибы захватили Кандагар - РИА Новости, 13.08.2021
Талибы захватили Кандагар
Радикальное движение "Талибан"* захватило второй по величине город в Афганистане Кандагар — центр одноименной провинции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T00:54
2021-08-13T05:27
в мире
афганистан
россия
обострение ситуации в афганистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742495729_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_f67d3e0719e24279563b16df2401717c.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* захватило второй по величине город в Афганистане Кандагар — центр одноименной провинции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.По заявлению чиновников, Кандагар пал вечером в четверг. Представители местных властей и их окружение, предположительно, бежали в аэропорт, чтобы покинуть город.Талибы также сообщили о захвате Кандагара. По информации Twitter представителя радикального движения, "Талибан"* занял офис губернатора, штаб сил безопасности и другие важные учреждения. В их руки также перешло оставленное в городе оружие, боеприпасы и транспортные средства.В последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.Боевики уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но столкновения продолжаются.* Террористическая организация, запрещенная в России.
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-13T00:54
true
PT1M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742495729_443:0:2758:1736_1920x0_80_0_0_7f034685c5b365e63f3b5e637aad38b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, афганистан, россия, обострение ситуации в афганистане
00:54 13.08.2021 (обновлено: 05:27 13.08.2021)
 
Талибы захватили Кандагар

Талибы захватили второй по величине город в Афганистане Кандагар

© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащий правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами
Военнослужащий правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* захватило второй по величине город в Афганистане Кандагар — центр одноименной провинции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
По заявлению чиновников, Кандагар пал вечером в четверг. Представители местных властей и их окружение, предположительно, бежали в аэропорт, чтобы покинуть город.
Талибы также сообщили о захвате Кандагара. По информации Twitter представителя радикального движения, "Талибан"* занял офис губернатора, штаб сил безопасности и другие важные учреждения. В их руки также перешло оставленное в городе оружие, боеприпасы и транспортные средства.
В последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.
Боевики уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но столкновения продолжаются.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреАфганистанРоссияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч
07:03Талибы захватили столицу афганской провинции Гильменд
06:37Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России
06:23Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4
05:51Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья
05:23"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского
04:58Россиян предупредили о новой климатической эпохе
04:57Специалисты разрабатывают план подъема упавшего на Камчатке Ми-8
04:15Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19
04:13NBC: американец убил своих малолетних детей из-за страха перед рептилоидами
04:06Стало известно состояние пассажиров, спасенных из упавшего на Камчатке Ми-8
04:02В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса
03:52В бундестаге оценили сроки введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию
03:32Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
03:27National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику
03:22Инфекционист предположил, как изменится COVID-19 в будущем
03:15Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше
02:36Байден ошибся в противостоянии России, заявил американский дипломат
02:36При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек
02:34Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте
Лента новостейМолния