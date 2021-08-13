https://ria.ru/20210813/kandagar-1745563994.html
Талибы захватили Кандагар
Талибы захватили Кандагар - РИА Новости, 13.08.2021
Талибы захватили Кандагар
Радикальное движение "Талибан"* захватило второй по величине город в Афганистане Кандагар — центр одноименной провинции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T00:54
2021-08-13T00:54
2021-08-13T05:27
в мире
афганистан
россия
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* захватило второй по величине город в Афганистане Кандагар — центр одноименной провинции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.По заявлению чиновников, Кандагар пал вечером в четверг. Представители местных властей и их окружение, предположительно, бежали в аэропорт, чтобы покинуть город.Талибы также сообщили о захвате Кандагара. По информации Twitter представителя радикального движения, "Талибан"* занял офис губернатора, штаб сил безопасности и другие важные учреждения. В их руки также перешло оставленное в городе оружие, боеприпасы и транспортные средства.В последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.Боевики уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но столкновения продолжаются.* Террористическая организация, запрещенная в России.
афганистан
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-13T00:54
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PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, россия, обострение ситуации в афганистане
00:54 13.08.2021 (обновлено: 05:27 13.08.2021)
Талибы захватили Кандагар
Талибы захватили второй по величине город в Афганистане Кандагар
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Радикальное движение "Талибан"* захватило второй по величине город в Афганистане Кандагар — центр одноименной провинции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на местные власти.
По заявлению чиновников, Кандагар пал вечером в четверг. Представители местных властей и их окружение, предположительно, бежали в аэропорт, чтобы покинуть город.
Талибы также сообщили о захвате Кандагара. По информации Twitter представителя радикального движения, "Талибан"* занял офис губернатора, штаб сил безопасности и другие важные учреждения. В их руки также перешло оставленное в городе оружие, боеприпасы и транспортные средства.
В последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.
Боевики уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан
. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но столкновения продолжаются.
* Террористическая организация, запрещенная в России.