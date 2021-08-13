https://ria.ru/20210813/kamchatka-1745589733.html

На месте крушения Ми-8 на Камчатке нашли тело пассажирки

На месте крушения Ми-8 на Камчатке нашли тело пассажирки - РИА Новости, 13.08.2021

На месте крушения Ми-8 на Камчатке нашли тело пассажирки

На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке нашли тело пассажирки, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:41

2021-08-13T10:41

2021-08-13T11:48

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8

россия

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке нашли тело пассажирки, сообщается на сайте Следственного комитета.Там отметили, что Ми-8 лежит в озере на глубине 110 метров и сейчас рассматривается техническая возможность извлечения его из воды. "Кроме того, по уголовному делу в настоящее время проводятся допросы потерпевших, работников ООО АК "Витязь-Аэро", осуществлявших помощь в навигации полета вертолета, допрошен директор ООО "Турист", который организовал туристическую экскурсию", — говорится в сообщении.Вертолет Ми-8 накануне утром упал в Курильское озеро на юге Камчатки и затонул. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий крушения — плохая погода и ошибка пилотирования.

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745461219.html

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745504885.html

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2021

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае