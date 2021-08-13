https://ria.ru/20210813/kamchatka-1745580670.html
На Камчатке обнаружили потерпевший крушение Ми-8
На Камчатке обнаружили потерпевший крушение Ми-8 - РИА Новости, 13.08.2021
На Камчатке обнаружили потерпевший крушение Ми-8
Упавший в озеро на Камчатке вертолет обнаружен на дне на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T09:40
2021-08-13T09:40
2021-08-13T09:46
происшествия
камчатский край
владимир солодов
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Упавший в озеро на Камчатке вертолет обнаружен на дне на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый, сообщил губернатор Владимир Солодов в эфире телеканала "Россия 24""Несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен, он находится на дне на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый. Сейчас на месте определяется тактика, как будут работы далее проводиться по его более подробному визуальному осмотру и его подъёму", - сказал Солодов.
https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html
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происшествия, камчатский край, владимир солодов, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
09:40 13.08.2021 (обновлено: 09:46 13.08.2021)
На Камчатке обнаружили потерпевший крушение Ми-8
Глава Камчатки Солодов: упавший в озеро вертолет Ми-8 обнаружили на дне на глубине 110-111 метров