https://ria.ru/20210813/kamchatka-1745580670.html

На Камчатке обнаружили потерпевший крушение Ми-8

На Камчатке обнаружили потерпевший крушение Ми-8 - РИА Новости, 13.08.2021

На Камчатке обнаружили потерпевший крушение Ми-8

Упавший в озеро на Камчатке вертолет обнаружен на дне на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T09:40

2021-08-13T09:40

2021-08-13T09:46

происшествия

камчатский край

владимир солодов

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Упавший в озеро на Камчатке вертолет обнаружен на дне на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый, сообщил губернатор Владимир Солодов в эфире телеканала "Россия 24""Несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен, он находится на дне на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый. Сейчас на месте определяется тактика, как будут работы далее проводиться по его более подробному визуальному осмотру и его подъёму", - сказал Солодов.

https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html

камчатский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камчатский край, владимир солодов, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае