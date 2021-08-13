https://ria.ru/20210813/kabul-1745712043.html

США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул

США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул - РИА Новости, 13.08.2021

США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул

Пентагон перебросил основную часть дополнительного контингента в Афганистан к концу недели, заявил официальный представитель оборонного вдомства Джон Кирби. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T23:10

2021-08-13T23:10

2021-08-13T23:10

в мире

джон кирби

россия

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ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Пентагон перебросил основную часть дополнительного контингента в Афганистан к концу недели, заявил официальный представитель оборонного вдомства Джон Кирби.США планирует временно разместить три тысячи военнослужащих (три батальона) в аэропорту афганской столицы для обеспечения безопасности вывоза из страны американского гражданского персонала, в первую очередь дипломатов.Кирби отметил, что, по данным США, "Талибан"* пока не угрожают непосредственно Кабулу, но его пытаться изолировать..В последние время в стране обострилось противостояние правительственных войск с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД счет признанием провала миссии Вашингтона.В начале этого месяца боевики радикального движения заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Газни, Герат, Кандагар и Кундуз: административных центров одноименных провинций.В ООН считают, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210813/kandagar-1745590561.html

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в мире, джон кирби, россия