США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул
В Пентагоне заявили, что США приступили к переброске дополнительных войск в Кабул
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами (запрещены в РФ) в Герате
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ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Пентагон перебросил основную часть дополнительного контингента в Афганистан к концу недели, заявил официальный представитель оборонного вдомства Джон Кирби.
США планирует временно разместить три тысячи военнослужащих (три батальона) в аэропорту афганской столицы для обеспечения безопасности вывоза из страны американского гражданского персонала, в первую очередь дипломатов.
Кирби отметил, что, по данным США, "Талибан"* пока не угрожают непосредственно Кабулу, но его пытаться изолировать..
В последние время в стране обострилось противостояние правительственных войск с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД счет признанием провала миссии Вашингтона.
В начале этого месяца боевики радикального движения заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Газни, Герат, Кандагар и Кундуз: административных центров одноименных провинций.
В ООН считают, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля.
*Террористическая организация, запрещенная в России.