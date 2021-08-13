21:15 13.08.2021 (обновлено: 22:53 13.08.2021)
США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул
В Пентагоне заявили, что США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами (запрещены в РФ) в Герате
© Sputnik
ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Переброска основной части дополнительного контингента американских военных в Афганистан должна завершиться к концу недели, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Речь идет о временном размещении трех тысяч военнослужащих (три батальона) в аэропорту Кабула для обеспечения безопасности вывоза из страны американского гражданского персонала, в первую очередь дипломатов.
"Перемещение войск, о котором мы объявили накануне, происходит прямо сейчас. Часть одного из батальонов морской пехоты — уже там, в Кабуле, остальные силы будут прибывать в следующие пару дней. Я предполагаю, что к концу выходных основная часть этих трех тысяч, о которых мы говорили вчера, будут на месте", — пояснил представитель военного ведомства.
Он добавил, что силы "Талибана"* пока не угрожают непосредственно столице, но фиксируются попытки ее изолировать.
"Мы с большой тревогой отмечаем скорость, с которой они продвигаются, и отсутствие сопротивления, с которым они сталкиваются. Мы предельно честны с этим", — заключил Кирби.
9 августа, 01:22Талибы предостерегли США от вмешательства в дела Афганистана
В последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.
В начале августа боевики радикального движения заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Газни, Герат, Кандагар и Кундуз: административных центров одноименных провинций. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль.
*Террористическая организация, запрещенная в России.