https://ria.ru/20210813/kabul-1745706987.html

США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул

США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул - РИА Новости, 13.08.2021

США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул

Переброска основной части дополнительного контингента американских военных в Афганистан должна завершиться к концу недели, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T21:15

2021-08-13T21:15

2021-08-13T22:53

пентагон

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кабул (город)

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ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Переброска основной части дополнительного контингента американских военных в Афганистан должна завершиться к концу недели, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Речь идет о временном размещении трех тысяч военнослужащих (три батальона) в аэропорту Кабула для обеспечения безопасности вывоза из страны американского гражданского персонала, в первую очередь дипломатов.Он добавил, что силы "Талибана"* пока не угрожают непосредственно столице, но фиксируются попытки ее изолировать."Мы с большой тревогой отмечаем скорость, с которой они продвигаются, и отсутствие сопротивления, с которым они сталкиваются. Мы предельно честны с этим", — заключил Кирби.В последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.В начале августа боевики радикального движения заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Газни, Герат, Кандагар и Кундуз: административных центров одноименных провинций. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210809/taliban-1744977565.html

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745565405.html

сша

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пентагон, сша, кабул (город), министерство обороны сша