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Норвегия эвакуирует сотрудников посольства в Кабуле
Норвегия эвакуирует сотрудников посольства в Кабуле - РИА Новости, 13.08.2021
Норвегия эвакуирует сотрудников посольства в Кабуле
Власти Норвегии приняли решение временно закрыть посольство в Кабуле и отозвать весь персонал, сообщила глава МИД королевства Ине Эриксен Сёрейде. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T17:39
2021-08-13T17:39
2021-08-13T18:00
в мире
кабул (город)
норвегия
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МУРМАНСК, 13 авг – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение временно закрыть посольство в Кабуле и отозвать весь персонал, сообщила глава МИД королевства Ине Эриксен Сёрейде."Норвегия отзывает весь персонал посольства из Афганистана и временно закрывает дипмиссию в этой стране", - сказала министр на пресс-конференции, которую транслируют местные СМИ."Приоритетом для нас остается безопасность сотрудников. Закрытие посольства в Кабуле является временным, оно будет открыто вновь, когда позволит ситуация", - сказала Сёрейде, добавив, что в Норвегию будут эвакуированы не только граждане этой страны, но и афганские сотрудники, работавшие на дипмиссию с членами семей, которые захотят покинуть страну.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России
кабул (город)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-13T17:39
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PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, кабул (город), норвегия
17:39 13.08.2021 (обновлено: 18:00 13.08.2021)
Норвегия эвакуирует сотрудников посольства в Кабуле
Глава МИД Сёрейде: Норвегия закрывает посольство в Кабуле и эвакуирует персонал
МУРМАНСК, 13 авг – РИА Новости.
Власти Норвегии
приняли решение временно закрыть посольство в Кабуле и отозвать весь персонал, сообщила глава МИД королевства Ине Эриксен Сёрейде.
"Норвегия отзывает весь персонал посольства из Афганистана и временно закрывает дипмиссию в этой стране", - сказала министр на пресс-конференции, которую транслируют местные СМИ.
"Приоритетом для нас остается безопасность сотрудников. Закрытие посольства в Кабуле является временным, оно будет открыто вновь, когда позволит ситуация", - сказала Сёрейде, добавив, что в Норвегию будут эвакуированы не только граждане этой страны, но и афганские сотрудники, работавшие на дипмиссию с членами семей, которые захотят покинуть страну.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещенная в России