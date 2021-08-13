https://ria.ru/20210813/kabul-1745674024.html
НАТО продолжит координацию действий с властями Афганистана
НАТО продолжит координацию действий с властями Афганистана - РИА Новости, 13.08.2021
НАТО продолжит координацию действий с властями Афганистана
НАТО продолжает координацию действий с властями Афганистана и сохраняет дипломатическое присутствие в афганской столице Кабуле, передает афганское агентство... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T17:34
2021-08-13T17:34
2021-08-13T18:35
в мире
кабул (город)
афганистан
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565587391_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63b1df4f8bd93fde865deac0f49c7207.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. НАТО продолжает координацию действий с властями Афганистана и сохраняет дипломатическое присутствие в афганской столице Кабуле, передает афганское агентство "Пажвак" со ссылкой на представителя альянса."НАТО очень внимательно следит за ситуацией (в Афганистане - ред.) в сфере безопасности. Мы продолжаем координировать действия с афганскими властями и международным сообществом. Мы сохраняем свое дипломатическое присутствие в Кабуле. Поскольку безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение", - приводит агентство слова неназванного представителя НАТО.В Кабуле находится офис старшего гражданского представителя альянса.НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Афганистане и продолжит оценивать ситуацию, говорится в заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов."Мы продолжаем оценивать развитие ситуации на местах и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Нашей целью является наибольшая поддержка афганского правительства и афганских сил безопасности. НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Кабуле", - указывается в документе.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск НАТО и США.В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Газни, Герат, Кандаргар и Кундуз - административных центров одноименных провинций. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210813/afganistan-1745621080.html
https://ria.ru/20210813/afganistan-1745661570.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565587391_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae613093905aedb3b10bf1a567d8676b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан, нато
17:34 13.08.2021 (обновлено: 18:35 13.08.2021)
НАТО продолжит координацию действий с властями Афганистана
НАТО продолжит координацию действий с властями Афганистана
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
НАТО продолжает координацию действий с властями Афганистана и сохраняет дипломатическое присутствие в афганской столице Кабуле, передает афганское агентство "Пажвак"
со ссылкой на представителя альянса.
"НАТО очень внимательно следит за ситуацией (в Афганистане - ред.) в сфере безопасности. Мы продолжаем координировать действия с афганскими властями и международным сообществом. Мы сохраняем свое дипломатическое присутствие в Кабуле. Поскольку безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение", - приводит агентство слова неназванного представителя НАТО.
В Кабуле находится офис старшего гражданского представителя альянса.
НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Афганистане и продолжит оценивать ситуацию, говорится в заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов.
"Мы продолжаем оценивать развитие ситуации на местах и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Нашей целью является наибольшая поддержка афганского правительства и афганских сил безопасности. НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Кабуле", - указывается в документе.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск НАТО и США.
В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Газни, Герат, Кандаргар и Кундуз - административных центров одноименных провинций. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещенная в России