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НАТО продолжит координацию действий с властями Афганистана
НАТО продолжит координацию действий с властями Афганистана - РИА Новости, 13.08.2021
НАТО продолжит координацию действий с властями Афганистана
НАТО продолжает координацию действий с властями Афганистана и сохраняет дипломатическое присутствие в афганской столице Кабуле, передает афганское агентство... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T17:34
2021-08-13T18:35
в мире
кабул (город)
афганистан
нато
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. НАТО продолжает координацию действий с властями Афганистана и сохраняет дипломатическое присутствие в афганской столице Кабуле, передает афганское агентство "Пажвак" со ссылкой на представителя альянса."НАТО очень внимательно следит за ситуацией (в Афганистане - ред.) в сфере безопасности. Мы продолжаем координировать действия с афганскими властями и международным сообществом. Мы сохраняем свое дипломатическое присутствие в Кабуле. Поскольку безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение", - приводит агентство слова неназванного представителя НАТО.В Кабуле находится офис старшего гражданского представителя альянса.НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Афганистане и продолжит оценивать ситуацию, говорится в заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов."Мы продолжаем оценивать развитие ситуации на местах и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Нашей целью является наибольшая поддержка афганского правительства и афганских сил безопасности. НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Кабуле", - указывается в документе.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск НАТО и США.В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Газни, Герат, Кандаргар и Кундуз - административных центров одноименных провинций. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210813/afganistan-1745621080.html
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в мире, кабул (город), афганистан, нато
17:34 13.08.2021 (обновлено: 18:35 13.08.2021)
 
НАТО продолжит координацию действий с властями Афганистана

НАТО продолжит координацию действий с властями Афганистана

© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. НАТО продолжает координацию действий с властями Афганистана и сохраняет дипломатическое присутствие в афганской столице Кабуле, передает афганское агентство "Пажвак" со ссылкой на представителя альянса.
"НАТО очень внимательно следит за ситуацией (в Афганистане - ред.) в сфере безопасности. Мы продолжаем координировать действия с афганскими властями и международным сообществом. Мы сохраняем свое дипломатическое присутствие в Кабуле. Поскольку безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение", - приводит агентство слова неназванного представителя НАТО.
В Кабуле находится офис старшего гражданского представителя альянса.
НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Афганистане и продолжит оценивать ситуацию, говорится в заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов.
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"Мы продолжаем оценивать развитие ситуации на местах и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Нашей целью является наибольшая поддержка афганского правительства и афганских сил безопасности. НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Кабуле", - указывается в документе.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск НАТО и США.
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В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Газни, Герат, Кандаргар и Кундуз - административных центров одноименных провинций. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреКабул (город)АфганистанНАТО
 
 
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