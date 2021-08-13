https://ria.ru/20210813/kabul-1745674024.html

НАТО продолжит координацию действий с властями Афганистана

НАТО продолжит координацию действий с властями Афганистана - РИА Новости, 13.08.2021

НАТО продолжит координацию действий с властями Афганистана

НАТО продолжает координацию действий с властями Афганистана и сохраняет дипломатическое присутствие в афганской столице Кабуле, передает афганское агентство... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T17:34

2021-08-13T17:34

2021-08-13T18:35

в мире

кабул (город)

афганистан

нато

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. НАТО продолжает координацию действий с властями Афганистана и сохраняет дипломатическое присутствие в афганской столице Кабуле, передает афганское агентство "Пажвак" со ссылкой на представителя альянса."НАТО очень внимательно следит за ситуацией (в Афганистане - ред.) в сфере безопасности. Мы продолжаем координировать действия с афганскими властями и международным сообществом. Мы сохраняем свое дипломатическое присутствие в Кабуле. Поскольку безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение", - приводит агентство слова неназванного представителя НАТО.В Кабуле находится офис старшего гражданского представителя альянса.НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Афганистане и продолжит оценивать ситуацию, говорится в заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов."Мы продолжаем оценивать развитие ситуации на местах и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Нашей целью является наибольшая поддержка афганского правительства и афганских сил безопасности. НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Кабуле", - указывается в документе.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск НАТО и США.В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Газни, Герат, Кандаргар и Кундуз - административных центров одноименных провинций. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745621080.html

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745661570.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан, нато