https://ria.ru/20210813/kabul-1745671219.html
Дания эвакуирует сотрудников посольства в Кабуле
Дания эвакуирует сотрудников посольства в Кабуле - РИА Новости, 13.08.2021
Дания эвакуирует сотрудников посольства в Кабуле
Дания эвакуирует сотрудников своего посольства в Кабуле и временно закроет свое диппредставительство, сообщает телеканал TV2. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T17:15
2021-08-13T17:15
2021-08-13T17:17
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кабул
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дания эвакуирует сотрудников своего посольства в Кабуле и временно закроет свое диппредставительство, сообщает телеканал TV2."Все сотрудники посольства Дании в столице Афганистана Кабуле будут эвакуированы, а посольство будет временно закрыто в ближайшее время", - приводит телеканал заявление главы МИД Дании Йеппе Кофода.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, дания, афганистан, кабул
17:15 13.08.2021 (обновлено: 17:17 13.08.2021)
Дания эвакуирует сотрудников посольства в Кабуле
Телеканал TV2: Дания эвакуирует сотрудников посольства в Кабуле
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Дания эвакуирует сотрудников своего посольства в Кабуле и временно закроет свое диппредставительство, сообщает телеканал TV2
.
"Все сотрудники посольства Дании в столице Афганистана Кабуле будут эвакуированы, а посольство будет временно закрыто в ближайшее время", - приводит телеканал заявление главы МИД Дании Йеппе Кофода.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещенная в России