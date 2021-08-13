https://ria.ru/20210813/kabul-1745633051.html

В гуманитарной организации сообщили о приближении талибов к Кабулу

В гуманитарной организации сообщили о приближении талибов к Кабулу - РИА Новости, 13.08.2021

В гуманитарной организации сообщили о приближении талибов к Кабулу

Талибы находятся в 50 километрах от Кабула, заявил РИА Новости президент работающей в Афганистане итальянской гуманитарной организации Pangea Лука Ло Прести. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T13:53

2021-08-13T13:53

2021-08-13T14:15

в мире

талибан

афганистан

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РИМ, 13 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Талибы находятся в 50 километрах от Кабула, заявил РИА Новости президент работающей в Афганистане итальянской гуманитарной организации Pangea Лука Ло Прести.Он рассказал, что в Кабуле остаются 22 сотрудника организации — афганских женщин, которые помогают "тысячам местных жителей", в основном женщинам и детям. Поддержка касается медицины, микрокредитования и детского образования."Мы очень волнуемся, потому что талибы находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции", — сказал Ло Прести. С РИА Новости он общался по телефону из Италии.По его словам, работники НПО остаются без возможности подзарядить телефон, поэтому масштабы отключения пока неясны. Сейчас, рассказал Ло Прести, он пытается найти способы обеспечить безопасность своего персонала и понять, как можно будет продолжить работу по поддержке населения."Но Афганистан мы не оставим. Последнее, что мы от них получили утром перед тем, как телефоны разрядились, что они хотят продолжить работу", — сказал глава Pangea.Ло Прести считает взятие Кабула неминуемым, поскольку наступление "Талибана"*, по его мнению, "невозможно затормозить".В последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.Боевики уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Накануне они также взяли Кандагар. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но столкновения продолжаются.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745565405.html

https://ria.ru/20210813/taliby-1745588682.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-13T13:53 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, талибан, афганистан, обострение ситуации в афганистане