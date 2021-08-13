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Июль стал самым жарким месяцем в мире за всю историю метеонаблюдений
Июль стал самым жарким месяцем в мире за всю историю метеонаблюдений - РИА Новости, 13.08.2021
Июль стал самым жарким месяцем в мире за всю историю метеонаблюдений
Общемировая температура в июле 2021 года стала самой высокой за всю историю метеорологических наблюдений — с 1880 года, сообщает Национальное управление... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T20:08
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Общемировая температура в июле 2021 года стала самой высокой за всю историю метеорологических наблюдений — с 1880 года, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).Там также указали, что середина лета, как правило, — наиболее жаркий период в году."По крайней мере, номинально это привело к самому теплому месяцу за всю историю наблюдений на планете", — говорится на сайте организации.Также отмечается, что в течение июля температура была намного выше средней в некоторых частях Северной Америки, Европы, северной и южной частях Южной Америки, Северной Африки, южной части Азии, Океании и некоторых частях западной и северной части Тихого, Атлантического и Индийского океанов.Совокупная температура суши и поверхности океана в июле 2021 была в среднем примерно на один градус выше показателей, зарегистрированных в прошлом веке.
https://ria.ru/20210604/putin-1735641337.html
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азия, южная америка, северная африка, климат, погода, в мире
20:08 13.08.2021 (обновлено: 21:19 13.08.2021)
 
Июль стал самым жарким месяцем в мире за всю историю метеонаблюдений

Управление океанических и атмосферных исследований: июль 2021 года — самый теплый месяц в истории

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПешеходы на Бородинском мосту в Москве
Пешеходы на Бородинском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Общемировая температура в июле 2021 года стала самой высокой за всю историю метеорологических наблюдений — с 1880 года, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Там также указали, что середина лета, как правило, — наиболее жаркий период в году.
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"По крайней мере, номинально это привело к самому теплому месяцу за всю историю наблюдений на планете", — говорится на сайте организации.
Также отмечается, что в течение июля температура была намного выше средней в некоторых частях Северной Америки, Европы, северной и южной частях Южной Америки, Северной Африки, южной части Азии, Океании и некоторых частях западной и северной части Тихого, Атлантического и Индийского океанов.
Совокупная температура суши и поверхности океана в июле 2021 была в среднем примерно на один градус выше показателей, зарегистрированных в прошлом веке.
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