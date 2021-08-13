https://ria.ru/20210813/iyul-1745701367.html

Июль стал самым жарким месяцем в мире за всю историю метеонаблюдений

Июль стал самым жарким месяцем в мире за всю историю метеонаблюдений - РИА Новости, 13.08.2021

Июль стал самым жарким месяцем в мире за всю историю метеонаблюдений

Общемировая температура в июле 2021 года стала самой высокой за всю историю метеорологических наблюдений — с 1880 года, сообщает Национальное управление... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T20:08

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Общемировая температура в июле 2021 года стала самой высокой за всю историю метеорологических наблюдений — с 1880 года, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).Там также указали, что середина лета, как правило, — наиболее жаркий период в году."По крайней мере, номинально это привело к самому теплому месяцу за всю историю наблюдений на планете", — говорится на сайте организации.Также отмечается, что в течение июля температура была намного выше средней в некоторых частях Северной Америки, Европы, северной и южной частях Южной Америки, Северной Африки, южной части Азии, Океании и некоторых частях западной и северной части Тихого, Атлантического и Индийского океанов.Совокупная температура суши и поверхности океана в июле 2021 была в среднем примерно на один градус выше показателей, зарегистрированных в прошлом веке.

https://ria.ru/20210604/putin-1735641337.html

https://ria.ru/20210804/zhara-1744289575.html

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южная америка

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азия, южная америка, северная африка, климат, погода, в мире