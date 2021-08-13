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В Подмосковье задержали двух пособников сбежавших из ИВС преступников
В Подмосковье задержали двух пособников сбежавших из ИВС преступников - РИА Новости, 13.08.2021
В Подмосковье задержали двух пособников сбежавших из ИВС преступников
В Подмосковье задержали двух пособников сбежавших из ИВС в Истре заключенных, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК России... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:39
2021-08-13T15:06
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Подмосковье задержали двух пособников сбежавших из ИВС в Истре заключенных, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий."Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в пособничестве к совершению побега пяти человек из-под стражи (часть 5 статьи 33, часть 2 статьи 313 УК России)", — сказала она.По данным следствия, 6 августа, совершив побег из ИВС, пятеро обвиняемых прибыли к знакомому в Лобне, который передал им деньги, мобильный телефон и иные предметы. Сутки сбежавшие проживали на территории его домовладения, после чего двое обратились еще к одному знакомому, который перевез их в квартиру в Подольске, где они находились до момента задержания.Следователи предупредили граждан об уголовной ответственности за пособничество в совершении преступления Александром Мавриди и Александром Бутнару, которые обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений и все еще скрываются от следствия."В связи с чем предлагаем добровольно, во избежание привлечения к уголовной ответственности, сообщить в правоохранительные органы любую значимую для следствия информацию", — подчеркнула Врадий.О задержании скрывавшихся в Подольске двух беглецов — Ивана Цуркану и Дениса Грозаву — МВД сообщило в среду вечером. Третий в четверг сдался сам — это, как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Николай Тетеря.Таким образом, сейчас из пяти сбежавших из изолятора на свободе остаются Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, и Александр Бутнару, которому инкриминируется кража.СК возбудил дело о превышении должностных полномочий в отношении двух сотрудников истринского ИВС. По версии следствия, один из них отключил камеры видеонаблюдения в изоляторе, а потом оба ушли спать. Фигуранты находятся под стражей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210812/istra-1745466990.html
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), побег подсудимых из ивс в истре
11:39 13.08.2021 (обновлено: 15:06 13.08.2021)
 
В Подмосковье задержали двух пособников сбежавших из ИВС преступников

СК: в Подмосковье задержали двух пособников сбежавших из ИВС преступников

© РИА Новости / Антон ДенисовСотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных
Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Подмосковье задержали двух пособников сбежавших из ИВС в Истре заключенных, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в пособничестве к совершению побега пяти человек из-под стражи (часть 5 статьи 33, часть 2 статьи 313 УК России)", — сказала она.
По данным следствия, 6 августа, совершив побег из ИВС, пятеро обвиняемых прибыли к знакомому в Лобне, который передал им деньги, мобильный телефон и иные предметы. Сутки сбежавшие проживали на территории его домовладения, после чего двое обратились еще к одному знакомому, который перевез их в квартиру в Подольске, где они находились до момента задержания.
Следователи предупредили граждан об уголовной ответственности за пособничество в совершении преступления Александром Мавриди и Александром Бутнару, которые обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений и все еще скрываются от следствия.
"В связи с чем предлагаем добровольно, во избежание привлечения к уголовной ответственности, сообщить в правоохранительные органы любую значимую для следствия информацию", — подчеркнула Врадий.
Камера в изоляторе временного содержания ОМВД в Истре, из которой сбежали заключенные. Кадр видео
12 августа, 13:00В России
"Открыли "кормушки" и отключили камеры". Как помогли беглецам в Истре
О задержании скрывавшихся в Подольске двух беглецов — Ивана Цуркану и Дениса Грозаву — МВД сообщило в среду вечером. Третий в четверг сдался сам — это, как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Николай Тетеря.
Таким образом, сейчас из пяти сбежавших из изолятора на свободе остаются Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, и Александр Бутнару, которому инкриминируется кража.
СК возбудил дело о превышении должностных полномочий в отношении двух сотрудников истринского ИВС. По версии следствия, один из них отключил камеры видеонаблюдения в изоляторе, а потом оба ушли спать. Фигуранты находятся под стражей.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 20:10
Суд арестовал сотрудников изолятора в Истре
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Побег подсудимых из ИВС в Истре
 
 
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