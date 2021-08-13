https://ria.ru/20210813/istra-1745603603.html

В Подмосковье задержали двух пособников сбежавших из ИВС преступников

В Подмосковье задержали двух пособников сбежавших из ИВС преступников - РИА Новости, 13.08.2021

В Подмосковье задержали двух пособников сбежавших из ИВС преступников

В Подмосковье задержали двух пособников сбежавших из ИВС в Истре заключенных, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК России... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:39

2021-08-13T11:39

2021-08-13T15:06

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

побег подсудимых из ивс в истре

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Подмосковье задержали двух пособников сбежавших из ИВС в Истре заключенных, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий."Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в пособничестве к совершению побега пяти человек из-под стражи (часть 5 статьи 33, часть 2 статьи 313 УК России)", — сказала она.По данным следствия, 6 августа, совершив побег из ИВС, пятеро обвиняемых прибыли к знакомому в Лобне, который передал им деньги, мобильный телефон и иные предметы. Сутки сбежавшие проживали на территории его домовладения, после чего двое обратились еще к одному знакомому, который перевез их в квартиру в Подольске, где они находились до момента задержания.Следователи предупредили граждан об уголовной ответственности за пособничество в совершении преступления Александром Мавриди и Александром Бутнару, которые обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений и все еще скрываются от следствия."В связи с чем предлагаем добровольно, во избежание привлечения к уголовной ответственности, сообщить в правоохранительные органы любую значимую для следствия информацию", — подчеркнула Врадий.О задержании скрывавшихся в Подольске двух беглецов — Ивана Цуркану и Дениса Грозаву — МВД сообщило в среду вечером. Третий в четверг сдался сам — это, как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Николай Тетеря.Таким образом, сейчас из пяти сбежавших из изолятора на свободе остаются Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, и Александр Бутнару, которому инкриминируется кража.СК возбудил дело о превышении должностных полномочий в отношении двух сотрудников истринского ИВС. По версии следствия, один из них отключил камеры видеонаблюдения в изоляторе, а потом оба ушли спать. Фигуранты находятся под стражей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/istra-1745466990.html

https://ria.ru/20210806/istra-1744767156.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), побег подсудимых из ивс в истре