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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20210813/insayt-1745457800.html
Менделееву приснилась таблица? Что такое инсайты и творческое решение задач
Менделееву приснилась таблица? Что такое инсайты и творческое решение задач - РИА Новости, 13.08.2021
Менделееву приснилась таблица? Что такое инсайты и творческое решение задач
Правда ли, что таблица Менделеева явилась ученому во сне, а Ньютон придумал закон всемирного тяготения, когда ему на голову упало яблоко? Как наука объясняет гениальные озарения, что такое инсайт и работают ли методики решения творческих задач? Почему опыт и знания могут мешать решить сверхсложную задачу, а юмор — наоборот, помочь?
2021-08-13T12:00
2021-08-13T12:15
не верю!
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Менделееву приснилась таблица? Что такое инсайты и творческое решение задач
Правда ли, что таблица Менделеева явилась ученому во сне, а Ньютон придумал закон всемирного тяготения, когда ему на голову упало яблоко? Как наука объясняет гениальные озарения, что такое инсайт и работают ли методики решения творческих задач? Почему опыт и знания могут мешать решить сверхсложную задачу, а юмор — наоборот, помочь?
audio/mpeg
Менделееву приснилась таблица? Что такое инсайты и творческое решение задач
Правда ли, что таблица Менделеева явилась ученому во сне, а Ньютон придумал закон всемирного тяготения, когда ему на голову упало яблоко? Как наука объясняет гениальные озарения, что такое инсайт и работают ли методики решения творческих задач? Почему опыт и знания могут мешать решить сверхсложную задачу, а юмор — наоборот, помочь?
audio/mpeg
О том, как мозг ищет решения сложных задач, и почему “мозговые штурмы” используют неправильно, рассказал Сергей Юрьевич Коровкин - доктор психологических наук, доцент кафедры общей психологии Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова.Если вас заинтересовала тема выпуска, вы можете узнать о современных теориях, методах исследования и механизмах работы мозга, пройдя бесплатный курс "Психология инсайта" от ЯрГУ.1:45 Менделеев и таблица, явившаяся во сне, Ньютон и яблоко, Архимед и "Эврика": насколько правдивы эти легенды?6:44 Почему опыт и экспертные знания в какой-то области могут мешать решить сложную задачу?12:27 "Менделееву повезло - у него почти не было критиков". Конформизм, внутренняя цензура и цена ошибки: что мешает нам найти решение сложной задачи?21:25 "Есть теория о связи между творчеством и биполярным расстройством". Как юмор может помочь справиться с задачей, которая кажется неразрешимой. 30:29 "У музыканта повредилось правое полушарие и он не смог играть на инструменте": насколько правдиво мнение, что полушария человеческого мозга отвечают за разные задачи?34:33 "Псевдонаука, неприменимая в жизни": заблуждения и мифы о творческом решении задач. Почему почти все неправильно применяют "мозговой штурм"?45:16 Легкое состояние опьянения, грибы и пение в душе: спорные выводы, к которым приходят ученые, пытаясь найти способы повысить эффективность в решении задач.50:17 "Хочу ставить опыты над людьми": на кого учиться, чтобы изучать работу человеческого мозга? Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, аудио, общество, образование - общество, технологии, школа, наука, открытия - риа наука, психология, химия, исследования, физика, единый государственный экзамен (егэ), дмитрий менделеев, навигатор абитуриента, ярославский государственный университет им. п.г. демидова, университетская наука
12:00 13.08.2021 (обновлено: 12:15 13.08.2021)
 

Менделееву приснилась таблица? Что такое инсайты и творческое решение задач

Не верю!
Менделееву приснилась таблица? Что такое инсайты и творческое решение задач
Вчера, 12:00
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Правда ли, что таблица Менделеева явилась ученому во сне, а Ньютон придумал закон всемирного тяготения, когда ему на голову упало яблоко? Как наука объясняет гениальные озарения, что такое инсайт и работают ли методики решения творческих задач? Почему опыт и знания могут мешать решить сверхсложную задачу, а юмор — наоборот, помочь?
О том, как мозг ищет решения сложных задач, и почему “мозговые штурмы” используют неправильно, рассказал Сергей Юрьевич Коровкин - доктор психологических наук, доцент кафедры общей психологии Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова.
Если вас заинтересовала тема выпуска, вы можете узнать о современных теориях, методах исследования и механизмах работы мозга, пройдя бесплатный курс "Психология инсайта" от ЯрГУ.
1:45 Менделеев и таблица, явившаяся во сне, Ньютон и яблоко, Архимед и "Эврика": насколько правдивы эти легенды?
6:44 Почему опыт и экспертные знания в какой-то области могут мешать решить сложную задачу?
12:27 "Менделееву повезло - у него почти не было критиков". Конформизм, внутренняя цензура и цена ошибки: что мешает нам найти решение сложной задачи?
21:25 "Есть теория о связи между творчеством и биполярным расстройством". Как юмор может помочь справиться с задачей, которая кажется неразрешимой.
30:29 "У музыканта повредилось правое полушарие и он не смог играть на инструменте": насколько правдиво мнение, что полушария человеческого мозга отвечают за разные задачи?
34:33 "Псевдонаука, неприменимая в жизни": заблуждения и мифы о творческом решении задач. Почему почти все неправильно применяют "мозговой штурм"?
45:16 Легкое состояние опьянения, грибы и пение в душе: спорные выводы, к которым приходят ученые, пытаясь найти способы повысить эффективность в решении задач.
50:17 "Хочу ставить опыты над людьми": на кого учиться, чтобы изучать работу человеческого мозга?
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