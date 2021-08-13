https://ria.ru/20210813/insayt-1745457800.html

Менделееву приснилась таблица? Что такое инсайты и творческое решение задач

Менделееву приснилась таблица? Что такое инсайты и творческое решение задач - РИА Новости, 13.08.2021

Менделееву приснилась таблица? Что такое инсайты и творческое решение задач

Правда ли, что таблица Менделеева явилась ученому во сне, а Ньютон придумал закон всемирного тяготения, когда ему на голову упало яблоко? Как наука объясняет гениальные озарения, что такое инсайт и работают ли методики решения творческих задач? Почему опыт и знания могут мешать решить сверхсложную задачу, а юмор — наоборот, помочь?

2021-08-13T12:00

2021-08-13T12:00

2021-08-13T12:15

не верю!

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Менделееву приснилась таблица? Что такое инсайты и творческое решение задач Правда ли, что таблица Менделеева явилась ученому во сне, а Ньютон придумал закон всемирного тяготения, когда ему на голову упало яблоко? Как наука объясняет гениальные озарения, что такое инсайт и работают ли методики решения творческих задач? Почему опыт и знания могут мешать решить сверхсложную задачу, а юмор — наоборот, помочь? audio/mpeg

Менделееву приснилась таблица? Что такое инсайты и творческое решение задач Правда ли, что таблица Менделеева явилась ученому во сне, а Ньютон придумал закон всемирного тяготения, когда ему на голову упало яблоко? Как наука объясняет гениальные озарения, что такое инсайт и работают ли методики решения творческих задач? Почему опыт и знания могут мешать решить сверхсложную задачу, а юмор — наоборот, помочь? audio/mpeg

О том, как мозг ищет решения сложных задач, и почему “мозговые штурмы” используют неправильно, рассказал Сергей Юрьевич Коровкин - доктор психологических наук, доцент кафедры общей психологии Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова.Если вас заинтересовала тема выпуска, вы можете узнать о современных теориях, методах исследования и механизмах работы мозга, пройдя бесплатный курс "Психология инсайта" от ЯрГУ.1:45 Менделеев и таблица, явившаяся во сне, Ньютон и яблоко, Архимед и "Эврика": насколько правдивы эти легенды?6:44 Почему опыт и экспертные знания в какой-то области могут мешать решить сложную задачу?12:27 "Менделееву повезло - у него почти не было критиков". Конформизм, внутренняя цензура и цена ошибки: что мешает нам найти решение сложной задачи?21:25 "Есть теория о связи между творчеством и биполярным расстройством". Как юмор может помочь справиться с задачей, которая кажется неразрешимой. 30:29 "У музыканта повредилось правое полушарие и он не смог играть на инструменте": насколько правдиво мнение, что полушария человеческого мозга отвечают за разные задачи?34:33 "Псевдонаука, неприменимая в жизни": заблуждения и мифы о творческом решении задач. Почему почти все неправильно применяют "мозговой штурм"?45:16 Легкое состояние опьянения, грибы и пение в душе: спорные выводы, к которым приходят ученые, пытаясь найти способы повысить эффективность в решении задач.50:17 "Хочу ставить опыты над людьми": на кого учиться, чтобы изучать работу человеческого мозга? Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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