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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210813/immunitet-1745644479.html
В "Роснефти" сформировали коллективный иммунитет сотрудников от COVID-19
В "Роснефти" сформировали коллективный иммунитет сотрудников от COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2021
В "Роснефти" сформировали коллективный иммунитет сотрудников от COVID-19
Результатом реализации программы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в "Роснефти" стало формирование коллективного иммунитета, заявил глава компании... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:43
2021-08-13T15:01
новости компаний - экономика
игорь сечин
роснефть
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Результатом реализации программы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в "Роснефти" стало формирование коллективного иммунитета, заявил глава компании Игорь Сечин, комментируя итоги работы "Роснефти" в первом полугодии."Отдавая приоритет вопросам сохранения жизни и здоровья, а также безопасности труда работников, в марте в компании стартовала программа вакцинации, в которой на сегодняшний день приняли участие более 263 тысяч человек. Результатом программы стало формирование коллективного иммунитета. Для дальнейшего предотвращения распространения заболевания мы планируем продолжить реализацию программы", - сказал Сечин, слова которого приводятся в пресс-релизе "Роснефти".В программе вакцинации приняло участие около 90% сотрудников Центрального аппарата и порядка 71% сотрудников дочерних организаций.В сообщении также отмечается, что в "Роснефть" целенаправленно повышает уровень промышленной безопасности и охраны труда, руководствуясь принципом "нулевой терпимости" к нарушению работниками компании и подрядных организаций установленных "Золотых правил безопасности труда". Благодаря реализации мероприятий по предотвращению аварий и снижению их последствий, в первом полугодии на предприятиях компании снизилось количество происшествий, связанных с безопасностью технологических процессов. Об этом свидетельствует снижение в блоках "разведка и добыча" и "нефтегазосервис" количества событий технологической безопасности PSE-1 на 45% и PSE-2 на 42% по сравнению с первым полугодием 2020 года.
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новости компаний - экономика, игорь сечин, роснефть, коронавирус covid-19
14:43 13.08.2021 (обновлено: 15:01 13.08.2021)
 

В "Роснефти" сформировали коллективный иммунитет сотрудников от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВосточный экономический форум. День третий
Восточный экономический форум. День третий - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Результатом реализации программы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в "Роснефти" стало формирование коллективного иммунитета, заявил глава компании Игорь Сечин, комментируя итоги работы "Роснефти" в первом полугодии.
"Отдавая приоритет вопросам сохранения жизни и здоровья, а также безопасности труда работников, в марте в компании стартовала программа вакцинации, в которой на сегодняшний день приняли участие более 263 тысяч человек. Результатом программы стало формирование коллективного иммунитета. Для дальнейшего предотвращения распространения заболевания мы планируем продолжить реализацию программы", - сказал Сечин, слова которого приводятся в пресс-релизе "Роснефти".
В программе вакцинации приняло участие около 90% сотрудников Центрального аппарата и порядка 71% сотрудников дочерних организаций.
В сообщении также отмечается, что в "Роснефть" целенаправленно повышает уровень промышленной безопасности и охраны труда, руководствуясь принципом "нулевой терпимости" к нарушению работниками компании и подрядных организаций установленных "Золотых правил безопасности труда". Благодаря реализации мероприятий по предотвращению аварий и снижению их последствий, в первом полугодии на предприятиях компании снизилось количество происшествий, связанных с безопасностью технологических процессов. Об этом свидетельствует снижение в блоках "разведка и добыча" и "нефтегазосервис" количества событий технологической безопасности PSE-1 на 45% и PSE-2 на 42% по сравнению с первым полугодием 2020 года.
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Распространение коронавирусаНовости компаний - ЭкономикаИгорь СечинРоснефтьКоронавирус COVID-19
 
 
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