https://ria.ru/20210813/hardy-1745528736.html

Том Харди поделился своими планами по поводу Венома и Человека-паука

Том Харди поделился своими планами по поводу Венома и Человека-паука - РИА Новости, 13.08.2021

Том Харди поделился своими планами по поводу Венома и Человека-паука

Том Харди рассказал о своих планах по поводу судьбы Венома и Человека-паука. Размышлениями он поделился в интервью журналу Esquire. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T03:38

2021-08-13T03:38

2021-08-13T03:38

культура

том харди (эдвард харди)

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152907/08/1529070827_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0391f24e4486ebf8d3e57278d33b272a.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Том Харди рассказал о своих планах по поводу судьбы Венома и Человека-паука. Размышлениями он поделился в интервью журналу Esquire.Он признался, что хотел бы, чтобы Веном и Человек-паук встретились. Однако артист понимает, что сделать это не так просто из-за того, как распределены права на героев. Однако если все стороны будут заинтересованы, то Харди не видит никаких препятствий для совместного фильма Паука и Венома."Очевидно, что это слишком большой каньон, чтобы его преодолел один человек. И нужен гораздо более высокий уровень дипломатии и интеллекта, чтобы сесть и договориться и выйти на такую арену", — считает он. Фильм "Веном 2" в российском прокате стартует 16 сентября.

https://ria.ru/20210511/venom-1731737232.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

том харди (эдвард харди), новости культуры, кино и сериалы