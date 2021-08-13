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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210813/hardy-1745528736.html
Том Харди поделился своими планами по поводу Венома и Человека-паука
Том Харди поделился своими планами по поводу Венома и Человека-паука - РИА Новости, 13.08.2021
Том Харди поделился своими планами по поводу Венома и Человека-паука
Том Харди рассказал о своих планах по поводу судьбы Венома и Человека-паука. Размышлениями он поделился в интервью журналу Esquire. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T03:38
2021-08-13T03:38
культура
том харди (эдвард харди)
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Том Харди рассказал о своих планах по поводу судьбы Венома и Человека-паука. Размышлениями он поделился в интервью журналу Esquire.Он признался, что хотел бы, чтобы Веном и Человек-паук встретились. Однако артист понимает, что сделать это не так просто из-за того, как распределены права на героев. Однако если все стороны будут заинтересованы, то Харди не видит никаких препятствий для совместного фильма Паука и Венома."Очевидно, что это слишком большой каньон, чтобы его преодолел один человек. И нужен гораздо более высокий уровень дипломатии и интеллекта, чтобы сесть и договориться и выйти на такую арену", — считает он. Фильм "Веном 2" в российском прокате стартует 16 сентября.
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том харди (эдвард харди), новости культуры, кино и сериалы
03:38 13.08.2021
 

Том Харди поделился своими планами по поводу Венома и Человека-паука

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкИсполнитель главной роли в фильме "Веном" актер Том Харди во время фотоколла в Москве. 21 сентября 2018
Исполнитель главной роли в фильме Веном актер Том Харди во время фотоколла в Москве. 21 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Том Харди рассказал о своих планах по поводу судьбы Венома и Человека-паука. Размышлениями он поделился в интервью журналу Esquire.
Он признался, что хотел бы, чтобы Веном и Человек-паук встретились. Однако артист понимает, что сделать это не так просто из-за того, как распределены права на героев. Однако если все стороны будут заинтересованы, то Харди не видит никаких препятствий для совместного фильма Паука и Венома.
"Очевидно, что это слишком большой каньон, чтобы его преодолел один человек. И нужен гораздо более высокий уровень дипломатии и интеллекта, чтобы сесть и договориться и выйти на такую арену", — считает он.
Фильм "Веном 2" в российском прокате стартует 16 сентября.
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