https://ria.ru/20210813/gretsiya-1745663921.html

В Греции снова откроют один из самых красивых в мире пляжей

В Греции снова откроют один из самых красивых в мире пляжей - РИА Новости, 13.08.2021

В Греции снова откроют один из самых красивых в мире пляжей

Пляж Навагио, который до 2019 года был вторым по популярности фотографируемым объектом в Греции после Акрополя, может снова открыться для туристов, сообщает... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T17:16

2021-08-13T17:16

2021-08-13T17:16

туризм

греция

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

закинф (остров)

туристы

туризм

пляжи

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пляж Навагио, который до 2019 года был вторым по популярности фотографируемым объектом в Греции после Акрополя, может снова открыться для туристов, сообщает АТОР.Сейчас власти хотят создать специальное агентство: оно займется продвижением и защитой туристической достопримечательности, а также привлечением инвестиций. В этом случае есть шанс, что Навагио откроют в 2022 году.В сентябре 2018 года на пляже случился оползень, пострадало семь человек. После этого доступ к Навагио, который ежегодно посещало около миллиона туристов, был закрыт.Название места на острове Закинф переводится как "кораблекрушение". Пляж входит в десятку самых известных в мире: здесь находится старое пиратское судно, выброшенное на берег более 40 лет назад.По словам министра туризма Греции Харриса Теорахиса, дальше откладывать вопрос нельзя. Если не будут приняты меры, то зимой сильные волны могут уничтожить корабль, расколов его на две части.Министр уточнил, что нужно сохранить природную идентичность места, а также обеспечить безопасный доступ к пляжу туристам. Навагио со всех сторон окружают отвесные скалы высотой от 45 до 225 метров, поэтому добраться к нему по-прежнему можно будет только по морю.

https://ria.ru/20210813/gretsiya-1745624972.html

греция

закинф (остров)

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греция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), закинф (остров), туристы, туризм, пляжи, отдых на море