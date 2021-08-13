Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210813/gretsiya-1745663921.html
В Греции снова откроют один из самых красивых в мире пляжей
В Греции снова откроют один из самых красивых в мире пляжей - РИА Новости, 13.08.2021
В Греции снова откроют один из самых красивых в мире пляжей
Пляж Навагио, который до 2019 года был вторым по популярности фотографируемым объектом в Греции после Акрополя, может снова открыться для туристов, сообщает... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T17:16
2021-08-13T17:16
туризм
греция
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
закинф (остров)
туристы
туризм
пляжи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151873/71/1518737119_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_da534d5699d738c591916550954df62a.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пляж Навагио, который до 2019 года был вторым по популярности фотографируемым объектом в Греции после Акрополя, может снова открыться для туристов, сообщает АТОР.Сейчас власти хотят создать специальное агентство: оно займется продвижением и защитой туристической достопримечательности, а также привлечением инвестиций. В этом случае есть шанс, что Навагио откроют в 2022 году.В сентябре 2018 года на пляже случился оползень, пострадало семь человек. После этого доступ к Навагио, который ежегодно посещало около миллиона туристов, был закрыт.Название места на острове Закинф переводится как "кораблекрушение". Пляж входит в десятку самых известных в мире: здесь находится старое пиратское судно, выброшенное на берег более 40 лет назад.По словам министра туризма Греции Харриса Теорахиса, дальше откладывать вопрос нельзя. Если не будут приняты меры, то зимой сильные волны могут уничтожить корабль, расколов его на две части.Министр уточнил, что нужно сохранить природную идентичность места, а также обеспечить безопасный доступ к пляжу туристам. Навагио со всех сторон окружают отвесные скалы высотой от 45 до 225 метров, поэтому добраться к нему по-прежнему можно будет только по морю.
https://ria.ru/20210813/gretsiya-1745624972.html
греция
закинф (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151873/71/1518737119_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_5a6825e0104cbd004e393fd47e27aaff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
греция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), закинф (остров), туристы, туризм, пляжи, отдых на море
17:16 13.08.2021
 

В Греции снова откроют один из самых красивых в мире пляжей

© Depositphotos / lucianbolcaПляж Навагио, Греция
Пляж Навагио, Греция - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Depositphotos / lucianbolca
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пляж Навагио, который до 2019 года был вторым по популярности фотографируемым объектом в Греции после Акрополя, может снова открыться для туристов, сообщает АТОР.
Сейчас власти хотят создать специальное агентство: оно займется продвижением и защитой туристической достопримечательности, а также привлечением инвестиций. В этом случае есть шанс, что Навагио откроют в 2022 году.
В сентябре 2018 года на пляже случился оползень, пострадало семь человек. После этого доступ к Навагио, который ежегодно посещало около миллиона туристов, был закрыт.
Название места на острове Закинф переводится как "кораблекрушение". Пляж входит в десятку самых известных в мире: здесь находится старое пиратское судно, выброшенное на берег более 40 лет назад.
По словам министра туризма Греции Харриса Теорахиса, дальше откладывать вопрос нельзя. Если не будут приняты меры, то зимой сильные волны могут уничтожить корабль, расколов его на две части.
Министр уточнил, что нужно сохранить природную идентичность места, а также обеспечить безопасный доступ к пляжу туристам. Навагио со всех сторон окружают отвесные скалы высотой от 45 до 225 метров, поэтому добраться к нему по-прежнему можно будет только по морю.
Византийская крепость у входа в бухту - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Вчера, 14:20Туризм
На одном из популярных курортов Греции решили отменить комендантский час
 
ТуризмГрецияНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Закинф (остров)туристыТуризмПляжиотдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
Лента новостейМолния