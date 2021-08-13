https://ria.ru/20210813/granitsa-1745626805.html

Польша привезла беженцев к белорусской границе, заявили в Минске

Польша привезла беженцев к белорусской границе, заявили в Минске - РИА Новости, 13.08.2021

Польша привезла беженцев к белорусской границе, заявили в Минске

Польские власти начали доставлять нелегальных мигрантов со своей территории к границе с Белоруссией, заявили в Минске. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T13:24

2021-08-13T13:24

2021-08-13T15:23

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александр лукашенко

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МИНСК, 13 авг — РИА Новости. Польские власти начали доставлять нелегальных мигрантов со своей территории к границе с Белоруссией, заявили в Минске.Как отмечается в сообщении Госпогранкомитета, группу беженцев привезли к пограничной заставе Беляны.Ведомство также опубликовало видео, на котором группа людей двигается от грузовика, похожего на военный, через нейтральную полосу на другую сторону."Стоит отметить, что автомобиль такого типа не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным силам Польши", — отмечается в сообщении.В последнее время Литва, Латвия, Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В свою очередь, Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Вильнюсом, Ригой и Варшавой на сопредельную территорию. При этом многие из них имели телесные повреждения. В начале августа на границе с Литвой нашли беженца из Ирака. Он был в тяжелом физическом состоянии и впоследствии скончался. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "Убийство". После этого по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко охрану госграницы усилили.

https://ria.ru/20210810/litva-1745094696.html

https://ria.ru/20210810/granitsa-1745170084.html

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белоруссия

польша

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в мире, безопасность, литва, белоруссия, польша, александр лукашенко