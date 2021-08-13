https://ria.ru/20210813/grabiteli-1745625808.html
В Москве задержали грабителей, забивших мужчину до смерти в его квартире
В Москве задержали грабителей, забивших мужчину до смерти в его квартире - РИА Новости, 13.08.2021
В Москве задержали грабителей, забивших мужчину до смерти в его квартире
Следователи задержали четырех человек, подозреваемых в избиении до смерти москвича в его квартире, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T13:16
2021-08-13T13:16
2021-08-13T13:16
происшествия
московская область (подмосковье)
орловская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Следователи задержали четырех человек, подозреваемых в избиении до смерти москвича в его квартире, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.Инцидент произошел накануне: грабители залезли в квартиру на Каширском шоссе и до смерти забили хозяина, который незадолго до этого снял в банке крупную сумму, а также покалечили его маму (это уточненные данные, до этого следствие сообщало о бабушке)."В короткий срок были установлены личности и местонахождение четырех фигурантов, которыми оказались ранее судимые уроженцы города Москвы и Московской области, а также двое уроженцев Орловской области. В настоящее время с фигурантами проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сказала Иванова.По данным следствия, грабители действительно пришли в квартиру за деньгами, но о том, удалось ли им забрать деньги и сколько, пока информации нет. Мама убитого сейчас находится в больнице.
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происшествия, московская область (подмосковье), орловская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
В Москве задержали грабителей, забивших мужчину до смерти в его квартире
Следователи задержали четырех человек, подозреваемых в избиении до смерти москвича в его квартире