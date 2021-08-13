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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210813/georgerrmartin-1745603096.html
Не "Игра престолов": Джордж Мартин объявил, что работает над новым романом
Не "Игра престолов": Джордж Мартин объявил, что работает над новым романом - РИА Новости, 13.08.2021
Не "Игра престолов": Джордж Мартин объявил, что работает над новым романом
Американский писатель Джордж Р.Р. Мартин объявил, что работает над новым графическим романом, не имеющим отношения к вселенной "Игры престолов", сообщает... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:25
2021-08-13T12:25
культура
джордж мартин
новости культуры
книги
игра престолов (сериал)
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Американский писатель Джордж Р.Р. Мартин объявил, что работает над новым графическим романом, не имеющим отношения к вселенной "Игры престолов", сообщает Independent. Автор цикла "Песнь льда и пламени", по которому сняли фэнтези-шоу, рассказал, что его новая книга будет называться "Voyaging" ("Вояджинг"). Она войдет в еще одну серию Мартина под названием "Хроники тысячи миров". Первое произведение из нее "Умирающий свет" было опубликовано в 1977 году. По словам писателя, задолго до того, как создать историю о вымышленном континенте Вестерос, он "жил циклом "Хроники тысячи миров". Действие в нем охватывают столетия и даже световые годы, там есть и герои, и злодеи.Один из любимых персонажей Мартина — вольный торговец по имени Таф. Именно ему и будет посвящен предстоящей роман.Увы, поклонники "Игры престолов" не были рады услышать такую новость. Недовольные фанаты написали в Сети, что автор решил сосредоточиться на еще одном новом проекте, вместо того, чтобы завершить свой долгожданный роман "Ветры зимы" из цикла "Песнь льда и пламени" и рассказать свою концовку этой историю. Сериал "Игра престолов" завершился в 2019 году. Концовку к фэнтези-шоу придумали сценаристы. После фанаты осудили финал любимого шоу, а заодно и писателя, который за столько лет не смог представить книгу со своей версией событий.В конце июня Джордж Мартин рассказывал, что был удивлен, что телесериал завершился раньше, чем он успел представить роман "Ветры зимы", над которой все еще работает. Чтобы успокоить поклонников, писатель пообещал всех удивить.
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джордж мартин, новости культуры, книги, игра престолов (сериал), hbo
12:25 13.08.2021
 

Не "Игра престолов": Джордж Мартин объявил, что работает над новым романом

© AP Photo / Danny Moloshok/Invision for the Television AcademyПисатель Джордж Мартин
Писатель Джордж Мартин - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© AP Photo / Danny Moloshok/Invision for the Television Academy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Американский писатель Джордж Р.Р. Мартин объявил, что работает над новым графическим романом, не имеющим отношения к вселенной "Игры престолов", сообщает Independent.
Автор цикла "Песнь льда и пламени", по которому сняли фэнтези-шоу, рассказал, что его новая книга будет называться "Voyaging" ("Вояджинг"). Она войдет в еще одну серию Мартина под названием "Хроники тысячи миров". Первое произведение из нее "Умирающий свет" было опубликовано в 1977 году.
По словам писателя, задолго до того, как создать историю о вымышленном континенте Вестерос, он "жил циклом "Хроники тысячи миров". Действие в нем охватывают столетия и даже световые годы, там есть и герои, и злодеи.
Один из любимых персонажей Мартина — вольный торговец по имени Таф. Именно ему и будет посвящен предстоящей роман.

"Я очень рад, что Хэвиланд Таф и его кошки (он любит их, понимаете) возвращаются в моем графическом романе", — написал Мартин в своем блоге, добавив, что планирует представить книгу в 2023 году.

Увы, поклонники "Игры престолов" не были рады услышать такую новость. Недовольные фанаты написали в Сети, что автор решил сосредоточиться на еще одном новом проекте, вместо того, чтобы завершить свой долгожданный роман "Ветры зимы" из цикла "Песнь льда и пламени" и рассказать свою концовку этой историю.

"Никто не просил и не хотел от него этой новой книги", "Поклонники ждут "Ветры зимы" уже десять лет! Самой последней книгой, опубликованной в этой серии, была "Танец с драконами" 2011 года", — высказались пользователи в соцсетях.

Сериал "Игра престолов" завершился в 2019 году. Концовку к фэнтези-шоу придумали сценаристы. После фанаты осудили финал любимого шоу, а заодно и писателя, который за столько лет не смог представить книгу со своей версией событий.
В конце июня Джордж Мартин рассказывал, что был удивлен, что телесериал завершился раньше, чем он успел представить роман "Ветры зимы", над которой все еще работает. Чтобы успокоить поклонников, писатель пообещал всех удивить.

"Да, я все еще работаю над книгой, и вы узнаете мою концовку, когда она выйдет", — заявил он, но дату выхода так и не назвал.

Оливия Кук - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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КультураДжордж МартинНовости культурыКнигиИгра престолов (сериал)HBO
 
 
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