https://ria.ru/20210813/georgerrmartin-1745603096.html

Не "Игра престолов": Джордж Мартин объявил, что работает над новым романом

Не "Игра престолов": Джордж Мартин объявил, что работает над новым романом - РИА Новости, 13.08.2021

Не "Игра престолов": Джордж Мартин объявил, что работает над новым романом

Американский писатель Джордж Р.Р. Мартин объявил, что работает над новым графическим романом, не имеющим отношения к вселенной "Игры престолов", сообщает... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:25

2021-08-13T12:25

2021-08-13T12:25

культура

джордж мартин

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игра престолов (сериал)

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Американский писатель Джордж Р.Р. Мартин объявил, что работает над новым графическим романом, не имеющим отношения к вселенной "Игры престолов", сообщает Independent. Автор цикла "Песнь льда и пламени", по которому сняли фэнтези-шоу, рассказал, что его новая книга будет называться "Voyaging" ("Вояджинг"). Она войдет в еще одну серию Мартина под названием "Хроники тысячи миров". Первое произведение из нее "Умирающий свет" было опубликовано в 1977 году. По словам писателя, задолго до того, как создать историю о вымышленном континенте Вестерос, он "жил циклом "Хроники тысячи миров". Действие в нем охватывают столетия и даже световые годы, там есть и герои, и злодеи.Один из любимых персонажей Мартина — вольный торговец по имени Таф. Именно ему и будет посвящен предстоящей роман.Увы, поклонники "Игры престолов" не были рады услышать такую новость. Недовольные фанаты написали в Сети, что автор решил сосредоточиться на еще одном новом проекте, вместо того, чтобы завершить свой долгожданный роман "Ветры зимы" из цикла "Песнь льда и пламени" и рассказать свою концовку этой историю. Сериал "Игра престолов" завершился в 2019 году. Концовку к фэнтези-шоу придумали сценаристы. После фанаты осудили финал любимого шоу, а заодно и писателя, который за столько лет не смог представить книгу со своей версией событий.В конце июня Джордж Мартин рассказывал, что был удивлен, что телесериал завершился раньше, чем он успел представить роман "Ветры зимы", над которой все еще работает. Чтобы успокоить поклонников, писатель пообещал всех удивить.

https://ria.ru/20210728/series-1743102642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж мартин, новости культуры, книги, игра престолов (сериал), hbo