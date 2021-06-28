https://ria.ru/20210628/martin-1738866537.html

Джордж Мартин рассказал, как "отомстит" шоураннерам "Игры престолов"

Джордж Мартин рассказал, как "отомстит" шоураннерам "Игры престолов" - РИА Новости, 28.06.2021

Джордж Мартин рассказал, как "отомстит" шоураннерам "Игры престолов"

Американский писатель Джордж Р.Р. Мартин рассказал, чем ответит шоураннерам "Игры престолов", которые опередили его, сняв свою концовку, сообщает Deadline. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:19

2021-06-28T12:19

2021-06-28T13:42

культура

книги

новости культуры

игра престолов (сериал)

джордж мартин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152652/62/1526526267_0:0:2946:1658_1920x0_80_0_0_ae29698d44245040a4e0bdad2403dc34.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Американский писатель Джордж Р.Р. Мартин рассказал, чем ответит шоураннерам "Игры престолов", которые опередили его, сняв свою концовку, сообщает Deadline. По словам автора, он был удивлен, что телесериал завершился раньше, чем он успел представить книгу "Ветры зимы" из цикла "Песнь льда и пламени", на котором основана "Игра престолов". Сериал "Игра престолов" завершился в мае 2019 года. После фанаты осудили в Сети финал любимого шоу, а заодно и Мартина, который за столько лет не смог представить книгу со своей версией событий. Несмотря на то, что прошло уже столько времени, даже сейчас писатель признался, что работа над романом не закончена. Однако пообещал всех удивить. Других деталей писатель не раскрыл, как и точную дату выхода книги.

https://ria.ru/20210624/clarke-1738235588.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, игра престолов (сериал), джордж мартин