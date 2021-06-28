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Джордж Мартин рассказал, как "отомстит" шоураннерам "Игры престолов"
Джордж Мартин рассказал, как "отомстит" шоураннерам "Игры престолов" - РИА Новости, 28.06.2021
Джордж Мартин рассказал, как "отомстит" шоураннерам "Игры престолов"
Американский писатель Джордж Р.Р. Мартин рассказал, чем ответит шоураннерам "Игры престолов", которые опередили его, сняв свою концовку, сообщает Deadline. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:19
2021-06-28T12:19
2021-06-28T13:42
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Американский писатель Джордж Р.Р. Мартин рассказал, чем ответит шоураннерам "Игры престолов", которые опередили его, сняв свою концовку, сообщает Deadline. По словам автора, он был удивлен, что телесериал завершился раньше, чем он успел представить книгу "Ветры зимы" из цикла "Песнь льда и пламени", на котором основана "Игра престолов". Сериал "Игра престолов" завершился в мае 2019 года. После фанаты осудили в Сети финал любимого шоу, а заодно и Мартина, который за столько лет не смог представить книгу со своей версией событий. Несмотря на то, что прошло уже столько времени, даже сейчас писатель признался, что работа над романом не закончена. Однако пообещал всех удивить. Других деталей писатель не раскрыл, как и точную дату выхода книги.
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книги, новости культуры, игра престолов (сериал), джордж мартин
Джордж Мартин рассказал, как "отомстит" шоураннерам "Игры престолов"
12:19 28.06.2021 (обновлено: 13:42 28.06.2021)
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Американский писатель Джордж Р.Р. Мартин рассказал, чем ответит шоураннерам "Игры престолов", которые опередили его, сняв свою концовку, сообщает
Deadline.
По словам автора, он был удивлен, что телесериал завершился раньше, чем он успел представить книгу "Ветры зимы" из цикла "Песнь льда и пламени", на котором основана "Игра престолов".
"Когда они начали готовить сериал, у меня в печати было уже четыре книги, а пятая вышла как раз в то время, когда шоу стартовало в 2011 году. Я имел преимущество в пять книг, причем объемных, как вы знаете, — отметил писатель. — Я никогда бы не подумал что они меня догонят и уже тем более обгонят. Но так и вышло".
Сериал "Игра престолов" завершился в мае 2019 года. После фанаты осудили в Сети финал любимого шоу, а заодно и Мартина, который за столько лет не смог представить книгу со своей версией событий.
Несмотря на то, что прошло уже столько времени, даже сейчас писатель признался, что работа над романом не закончена. Однако пообещал всех удивить.
"Да, я все еще работаю над книгой, и вы узнаете мою концовку, когда она выйдет", — рассказал Джордж Мартин.
Других деталей писатель не раскрыл, как и точную дату выхода книги.