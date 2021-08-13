14:53 13.08.2021 (обновлено: 16:32 13.08.2021)
СМИ раскрыли планы "убийцы газопровода" из США по "Северному потоку — 2"
ABC: спецпосланник США по "Северному потоку — 2" Хохштейн будет защищать Байдена от нападок
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Спецпосланник США по "Северному потоку — 2" Амос Хохштейн, не теряет надежды на реализацию проекта, при котором Вашингтон сможет поставлять в Европу так называемый американский газ свободы, пишет ABC.
"Хохштейн, несомненно, прибыв в Германию, будет под лупой смотреть на все события вокруг трубопровода", — подчеркивает издание.
Как отмечает газета, советнику, которого СМИ неоднократно называли "убийцей "Северного потока — 2", придется оберегать президента Джо Байдена от нападок после соглашения с Германией.
"Он должен будет защищать главу Белого дома от упреков Украины, <…> также придется защищать Байдена и от демократов, и от республиканцев, поскольку обе партии хотели бы более строгого подхода к этому вопросу", — говорится в публикации.
Сам Хохштейн, как уточняется, всегда был противником проекта и активно препятствовал строительству трубопровода во время президентства Дональда Трампа.
"Он в ближайшее время не сможет сильно помешать строительству газопровода. Тем не менее с его назначением Вашингтон ясно дает понять свою решимость держать вопрос о российском газопроводе под строгим контролем", — отмечает автор публикации.
В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, согласно которому для реализации "Северного потока — 2" необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Берлин также обязался добиваться введения санкций против России в случае, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".
Москва, в свою очередь, неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. Также российская сторона напоминала, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
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