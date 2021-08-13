https://ria.ru/20210813/gazoprovod-1745646298.html

СМИ раскрыли планы "убийцы газопровода" из США по "Северному потоку — 2"

СМИ раскрыли планы "убийцы газопровода" из США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 13.08.2021

СМИ раскрыли планы "убийцы газопровода" из США по "Северному потоку — 2"

Спецпосланник США по "Северному потоку — 2" Амос Хохштейн, не теряет надежды на реализацию проекта, при котором Вашингтон сможет поставлять в Европу так... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T14:53

2021-08-13T14:53

2021-08-13T16:32

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Спецпосланник США по "Северному потоку — 2" Амос Хохштейн, не теряет надежды на реализацию проекта, при котором Вашингтон сможет поставлять в Европу так называемый американский газ свободы, пишет ABC."Хохштейн, несомненно, прибыв в Германию, будет под лупой смотреть на все события вокруг трубопровода", — подчеркивает издание.Как отмечает газета, советнику, которого СМИ неоднократно называли "убийцей "Северного потока — 2", придется оберегать президента Джо Байдена от нападок после соглашения с Германией."Он должен будет защищать главу Белого дома от упреков Украины, <…> также придется защищать Байдена и от демократов, и от республиканцев, поскольку обе партии хотели бы более строгого подхода к этому вопросу", — говорится в публикации.Сам Хохштейн, как уточняется, всегда был противником проекта и активно препятствовал строительству трубопровода во время президентства Дональда Трампа."Он в ближайшее время не сможет сильно помешать строительству газопровода. Тем не менее с его назначением Вашингтон ясно дает понять свою решимость держать вопрос о российском газопроводе под строгим контролем", — отмечает автор публикации.В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, согласно которому для реализации "Северного потока — 2" необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Берлин также обязался добиваться введения санкций против России в случае, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Москва, в свою очередь, неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. Также российская сторона напоминала, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210811/potok-1745362478.html

https://ria.ru/20210810/mid-1745147698.html

сша

германия

москва

россия

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экономика, в мире, сша, германия, москва, джо байден, евросоюз, дональд трамп, северный поток — 2, россия, амос хохштейн