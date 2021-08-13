Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210813/gazoprovod-1745646298.html
СМИ раскрыли планы "убийцы газопровода" из США по "Северному потоку — 2"
СМИ раскрыли планы "убийцы газопровода" из США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 13.08.2021
СМИ раскрыли планы "убийцы газопровода" из США по "Северному потоку — 2"
Спецпосланник США по "Северному потоку — 2" Амос Хохштейн, не теряет надежды на реализацию проекта, при котором Вашингтон сможет поставлять в Европу так... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:53
2021-08-13T16:32
экономика
в мире
сша
германия
москва
джо байден
евросоюз
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156287/63/1562876357_0:96:3191:1891_1920x0_80_0_0_1492f4bb25aaab95447388abe37e5441.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Спецпосланник США по "Северному потоку — 2" Амос Хохштейн, не теряет надежды на реализацию проекта, при котором Вашингтон сможет поставлять в Европу так называемый американский газ свободы, пишет ABC."Хохштейн, несомненно, прибыв в Германию, будет под лупой смотреть на все события вокруг трубопровода", — подчеркивает издание.Как отмечает газета, советнику, которого СМИ неоднократно называли "убийцей "Северного потока — 2", придется оберегать президента Джо Байдена от нападок после соглашения с Германией."Он должен будет защищать главу Белого дома от упреков Украины, &lt;…&gt; также придется защищать Байдена и от демократов, и от республиканцев, поскольку обе партии хотели бы более строгого подхода к этому вопросу", — говорится в публикации.Сам Хохштейн, как уточняется, всегда был противником проекта и активно препятствовал строительству трубопровода во время президентства Дональда Трампа."Он в ближайшее время не сможет сильно помешать строительству газопровода. Тем не менее с его назначением Вашингтон ясно дает понять свою решимость держать вопрос о российском газопроводе под строгим контролем", — отмечает автор публикации.В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, согласно которому для реализации "Северного потока — 2" необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Берлин также обязался добиваться введения санкций против России в случае, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Москва, в свою очередь, неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. Также российская сторона напоминала, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210811/potok-1745362478.html
https://ria.ru/20210810/mid-1745147698.html
сша
германия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156287/63/1562876357_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_7b0b707b579d7d04868e418850b7492f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, сша, германия, москва, джо байден, евросоюз, дональд трамп, северный поток — 2, россия, амос хохштейн
14:53 13.08.2021 (обновлено: 16:32 13.08.2021)
 
СМИ раскрыли планы "убийцы газопровода" из США по "Северному потоку — 2"

ABC: спецпосланник США по "Северному потоку — 2" Хохштейн будет защищать Байдена от нападок

© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Спецпосланник США по "Северному потоку — 2" Амос Хохштейн, не теряет надежды на реализацию проекта, при котором Вашингтон сможет поставлять в Европу так называемый американский газ свободы, пишет ABC.
"Хохштейн, несомненно, прибыв в Германию, будет под лупой смотреть на все события вокруг трубопровода", — подчеркивает издание.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 16:40
Немцев возмутило назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
Как отмечает газета, советнику, которого СМИ неоднократно называли "убийцей "Северного потока — 2", придется оберегать президента Джо Байдена от нападок после соглашения с Германией.
"Он должен будет защищать главу Белого дома от упреков Украины, <…> также придется защищать Байдена и от демократов, и от республиканцев, поскольку обе партии хотели бы более строгого подхода к этому вопросу", — говорится в публикации.
Сам Хохштейн, как уточняется, всегда был противником проекта и активно препятствовал строительству трубопровода во время президентства Дональда Трампа.
"Он в ближайшее время не сможет сильно помешать строительству газопровода. Тем не менее с его назначением Вашингтон ясно дает понять свою решимость держать вопрос о российском газопроводе под строгим контролем", — отмечает автор публикации.
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 10:30
В МИД оценили назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, согласно которому для реализации "Северного потока — 2" необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Берлин также обязался добиваться введения санкций против России в случае, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".
Москва, в свою очередь, неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. Также российская сторона напоминала, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаВ миреСШАГерманияМоскваДжо БайденЕвросоюзДональд ТрампСеверный поток — 2РоссияАмос Хохштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
01:15Названы способы сберечь банковский пароль от злоумышленников
Лента новостейМолния