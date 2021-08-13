https://ria.ru/20210813/gaz-1745575655.html

Эксперт назвал причину отказа "Газпрома" от допмощностей ГТС Украины

Эксперт назвал причину отказа "Газпрома" от допмощностей ГТС Украины - РИА Новости, 13.08.2021

Эксперт назвал причину отказа "Газпрома" от допмощностей ГТС Украины

"Газпрому" экономически невыгодно прокачивать газ через Украину сверх лимита, тогда компания переплачивала бы по тарифу, пояснил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T08:55

2021-08-13T08:55

2021-08-13T12:50

экономика

украина

европа

польша

газпром

северный поток

фонд национальной энергетической безопасности

оператор гтс украины

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. "Газпрому" экономически невыгодно прокачивать газ через Украину сверх лимита, тогда компания переплачивала бы по тарифу, пояснил РИА Новости генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.В начале августа, по сообщению соответствующей торговой платформы, "Газпром" на прошедших в Европе аукционах не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину, а также через Польшу, по газопроводу "Ямал — Европа". Как пояснила компания, пока она обеспечена мощностями для транспортировки газа в Европу и при этом имеет возможность дополнительного бронирования на будущих аукционах.После этого "Оператор ГТС Украины", который выставлял на аукцион допмощности, отметил, что "Газпром" не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа, низкие для этого периода объемы газа в европейских газовых хранилищах и плановую остановку маршрутов "Ямал — Европа" и "Северный поток".Симонов отметил, что еще до пожара на Уренгойском заводе "Газпром" "начали аккуратно обвинять в том, что он не задействует украинский транзит на полную мощность и, соответственно, не собирается заполнять европейский рынок газом". При этом, подчеркнул эксперт, у компании есть контракт с Украиной, согласно которому сверхлимитное использование этой мощности приводит к дополнительным платежам.Контракт фиксирует гарантированные ежемесячные объемы, за недоборы по ним необходимо платить штрафы, а за переборы — по "особому тарифу, который является абсолютно нерыночным", добавил эксперт. "Украине все кажется, что во всем виноват "Газпром" <...> Европейцам, если они действительно хотели бы, чтобы у них рынок был сбалансирован, надо было надавить на Украину для того <...> чтобы она предоставила "Газпрому" особые цены", — подчеркнул он."А почему, собственно, "Газпром" должен был использовать сверхлимитные возможности украинской системы, за которые он должен был переплачивать с точки зрения тарифа? "Газпром" поступил как рыночная компания, он выполняет все свои контракты, закрывает все объемы, но, да, он сверхлимитный газ не гнал и не закачивал в хранилища, потому что ему это невыгодно <...> нет смысла по текущим контрактным тарифам качать сверхлимитный газ <…> его ("Газпром". — Прим. ред.) нужно было к этому рыночным образом стимулировать", — резюмировал Симонов.

https://ria.ru/20210722/tranzit-1742424971.html

https://ria.ru/20210702/gaz-1739512685.html

https://ria.ru/20210725/gaz-1742767788.html

украина

европа

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, европа, польша, газпром, северный поток, фонд национальной энергетической безопасности, оператор гтс украины