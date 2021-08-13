Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210813/gaz-1745569645.html
В Приморье запустят программу льготного кредитования для подключения к газу
В Приморье запустят программу льготного кредитования для подключения к газу - РИА Новости, 13.08.2021
В Приморье запустят программу льготного кредитования для подключения к газу
Власти Приморья и банки работают над созданием льготной программы кредитования населения для установки газового оборудования, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T06:02
2021-08-13T06:02
экономика
приморский край
владивосток
владимир путин
газпром
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576867403_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_26e1751a1236512bf57ae16354e3297b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Власти Приморья и банки работают над созданием льготной программы кредитования населения для установки газового оборудования, сообщает правительство региона."Приморцы, желающие подключить свои домовладения к "голубому топливу", смогут получить льготные займы на установку внутридомового комплекта оборудования. Над созданием такого продукта сейчас работает правительство края совместно с банками", - говорится в сообщении.По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, подвод газа к границам домовладений в 28 населенных пунктах, включенных в первый этап догазификации, будет бесплатным. Но за внутридомовой комплект оборудования - это примерно 155 тысяч рублей - платят сами хозяева дома.Сейчас муниципалитеты определяют льготные категории граждан, которые получат субсидии на покупку оборудования. Остальные приморцы должны приобрести его за свой счет. Правительство региона обратилось к банкам с предложением разработать льготную программу кредитования населения для установки газового оборудования. По словам Пархоменко, в рамках кредитного продукта люди смогут выбрать оборудование с более высокой стоимостью."Сейчас мы тесно работаем с кредитными организациями над тем, чтобы можно было предложить приморцам наиболее оптимальное решение получения такого целевого займа", – добавила зампред правительства Приморья, чьи слова приводятся в сообщении.Президент Владимир Путин ранее подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах - крупная региональная компания.В Приморье действует государственная программа "Развитие энергетики Приморского края" на 2020-2027 годы. Её целями являются газификация региона, развитие энергетики в крае, направленное на увеличение объема потребления мощностей до 120 МВт к 2027 году, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в крае. Среди задач программы - создание и развитие системы газоснабжения Приморского края к 2027 году.Ранее власти Приморья сообщали, что почти 30 населенных пунктов региона планируется подключить к газу до 2023 года.
https://ria.ru/20210712/kurorty-1740870441.html
https://ria.ru/20210701/primore-1739345062.html
приморский край
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576867403_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9b0e5fe23a5c8e01974d6c5c5ee0fddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, приморский край, владивосток, владимир путин, газпром, россия
06:02 13.08.2021
 
В Приморье запустят программу льготного кредитования для подключения к газу

В Приморье разработают программу льготного кредитования для подключения к газу

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления
Газопровод высокого давления - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Власти Приморья и банки работают над созданием льготной программы кредитования населения для установки газового оборудования, сообщает правительство региона.
"Приморцы, желающие подключить свои домовладения к "голубому топливу", смогут получить льготные займы на установку внутридомового комплекта оборудования. Над созданием такого продукта сейчас работает правительство края совместно с банками", - говорится в сообщении.
По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, подвод газа к границам домовладений в 28 населенных пунктах, включенных в первый этап догазификации, будет бесплатным. Но за внутридомовой комплект оборудования - это примерно 155 тысяч рублей - платят сами хозяева дома.
Сейчас муниципалитеты определяют льготные категории граждан, которые получат субсидии на покупку оборудования. Остальные приморцы должны приобрести его за свой счет. Правительство региона обратилось к банкам с предложением разработать льготную программу кредитования населения для установки газового оборудования. По словам Пархоменко, в рамках кредитного продукта люди смогут выбрать оборудование с более высокой стоимостью.
"Сейчас мы тесно работаем с кредитными организациями над тем, чтобы можно было предложить приморцам наиболее оптимальное решение получения такого целевого займа", – добавила зампред правительства Приморья, чьи слова приводятся в сообщении.
Жилые дома в центральной части города Владивостока - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 09:24
Власти рассматривают строительство курортов в трех районах Приморья
Президент Владимир Путин ранее подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах - крупная региональная компания.
В Приморье действует государственная программа "Развитие энергетики Приморского края" на 2020-2027 годы. Её целями являются газификация региона, развитие энергетики в крае, направленное на увеличение объема потребления мощностей до 120 МВт к 2027 году, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в крае. Среди задач программы - создание и развитие системы газоснабжения Приморского края к 2027 году.
Ранее власти Приморья сообщали, что почти 30 населенных пунктов региона планируется подключить к газу до 2023 года.
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:29
В Приморье отремонтируют около 350 километров трассы в течение года
 
ЭкономикаПриморский крайВладивостокВладимир ПутинГазпромРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч
07:03Талибы захватили столицу афганской провинции Гильменд
06:37Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России
06:23Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4
05:51Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья
05:23"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского
04:58Россиян предупредили о новой климатической эпохе
04:57Специалисты разрабатывают план подъема упавшего на Камчатке Ми-8
04:15Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19
04:13NBC: американец убил своих малолетних детей из-за страха перед рептилоидами
04:06Стало известно состояние пассажиров, спасенных из упавшего на Камчатке Ми-8
04:02В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса
03:52В бундестаге оценили сроки введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию
03:32Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
03:27National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику
03:22Инфекционист предположил, как изменится COVID-19 в будущем
03:15Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше
02:36Байден ошибся в противостоянии России, заявил американский дипломат
02:36При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек
02:34Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте
Лента новостейМолния