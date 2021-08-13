https://ria.ru/20210813/gaz-1745569645.html

В Приморье запустят программу льготного кредитования для подключения к газу

В Приморье запустят программу льготного кредитования для подключения к газу - РИА Новости, 13.08.2021

В Приморье запустят программу льготного кредитования для подключения к газу

Власти Приморья и банки работают над созданием льготной программы кредитования населения для установки газового оборудования, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T06:02

2021-08-13T06:02

2021-08-13T06:02

экономика

приморский край

владивосток

владимир путин

газпром

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Власти Приморья и банки работают над созданием льготной программы кредитования населения для установки газового оборудования, сообщает правительство региона."Приморцы, желающие подключить свои домовладения к "голубому топливу", смогут получить льготные займы на установку внутридомового комплекта оборудования. Над созданием такого продукта сейчас работает правительство края совместно с банками", - говорится в сообщении.По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, подвод газа к границам домовладений в 28 населенных пунктах, включенных в первый этап догазификации, будет бесплатным. Но за внутридомовой комплект оборудования - это примерно 155 тысяч рублей - платят сами хозяева дома.Сейчас муниципалитеты определяют льготные категории граждан, которые получат субсидии на покупку оборудования. Остальные приморцы должны приобрести его за свой счет. Правительство региона обратилось к банкам с предложением разработать льготную программу кредитования населения для установки газового оборудования. По словам Пархоменко, в рамках кредитного продукта люди смогут выбрать оборудование с более высокой стоимостью."Сейчас мы тесно работаем с кредитными организациями над тем, чтобы можно было предложить приморцам наиболее оптимальное решение получения такого целевого займа", – добавила зампред правительства Приморья, чьи слова приводятся в сообщении.Президент Владимир Путин ранее подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах - крупная региональная компания.В Приморье действует государственная программа "Развитие энергетики Приморского края" на 2020-2027 годы. Её целями являются газификация региона, развитие энергетики в крае, направленное на увеличение объема потребления мощностей до 120 МВт к 2027 году, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в крае. Среди задач программы - создание и развитие системы газоснабжения Приморского края к 2027 году.Ранее власти Приморья сообщали, что почти 30 населенных пунктов региона планируется подключить к газу до 2023 года.

https://ria.ru/20210712/kurorty-1740870441.html

https://ria.ru/20210701/primore-1739345062.html

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экономика, приморский край, владивосток, владимир путин, газпром, россия