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Скабеева высмеяла Киев, показав свое фото с украинским чемпионом ОИ

Скабеева высмеяла Киев, показав свое фото с украинским чемпионом ОИ - РИА Новости, 13.08.2021

Скабеева высмеяла Киев, показав свое фото с украинским чемпионом ОИ

Российская телеведущая Ольга Скабеева опубликовала фотографию с украинским борцом Жаном Беленюком, сделанную во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T13:43

2021-08-13T13:43

2021-08-13T14:04

политика

олимпийские игры

украина

рио-де-жанейро (город)

донбасс

жан беленюк

мария ласицкене

ольга скабеева

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская телеведущая Ольга Скабеева опубликовала фотографию с украинским борцом Жаном Беленюком, сделанную во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году."Было бы справедливо вызвать в Минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая зрада (измена. — Прим. ред.)", — написала она в своем Telegram-канале, намекнув на недавний инцидент на Играх в Токио.Ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих сделала совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту. В Киеве этот жест осудили, заявив, что он оскорбляет воюющих в Донбассе украинских военных и вызвали в Минобороны "для беседы". Кроме того, украинку начали травить в социальных сетях. Сама спортсменка отметила, что в снимке не было никакой политической позиции.

украина

рио-де-жанейро (город)

донбасс

россия

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политика, олимпийские игры, украина, рио-де-жанейро (город), донбасс, жан беленюк, мария ласицкене, ольга скабеева, россия, ярослава магучих