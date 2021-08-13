Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210813/forum-1745587231.html
Амурская область представит на ВЭФ свой промышленный и культурный потенциал
Амурская область представит на ВЭФ свой промышленный и культурный потенциал - РИА Новости, 13.08.2021
Амурская область представит на ВЭФ свой промышленный и культурный потенциал
На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Амурская область в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" представит... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:31
2021-08-13T11:44
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745588547_0:126:2730:1662_1920x0_80_0_0_202eba9eb3083559b44248f05f3bf531.jpg
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Амурская область в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" представит свой промышленный, инвестиционный и культурный потенциал, сообщает пресс-офис ВЭФ.Выставка организована Фондом Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО."Амурская область стала одним из динамично развивающихся регионов Дальнего Востока. В Приамурье реализуются крупнейшие инвестиционные проекты. Среди них – строительство Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса. Рядом с мостом через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ создается транспортно-логистический комплекс. Он может в будущем стать одним из самых больших на Дальнем Востоке. Одним из самых масштабных проектов России в XXI веке стало строительство космодрома Восточный. Построены стартовый и технический комплексы для ракет серии „Союз“, идет создание второго стартового стола под ракету-носитель „Ангара“. Новое развитие получили города Свободный и Циолковский. Фактически речь идет о перестройке городов, создании качественно иной социальной инфраструктуры. Наша задача – и дальше помогать региону привлекать инвесторов, чтобы строились новые предприятия, создавались высококвалифицированные рабочие места, улучшалось качество жизни людей", – сказал вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, слова которого приводятся в сообщении.На первом этаже экспозиции в павильоне области будут представлены сельское хозяйство, экспорт и туризм. Второй этаж станет зоной центра экономического роста. В ней разместят интерактивную инсталляцию "Развитие газохимического кластера в Амурской области", на которой отобразят якорные и потенциальные инвестиционные проекты. На третьем этаже будет размещена зона отдыха и переговоров.Также в рамках экспозиции будет возведен павильон экспортеров Amur Export Green Island. Здесь будет представлена лучшая продукция экспортеров, уже имеющих успешный опыт выхода на зарубежные рынки. Предприниматели расскажут истории своего успеха, продемонстрируют продукцию с возможностью дегустации и покупки. Также будет показана новая продукция агропромышленного комплекса, которая пользуется спросом на внешних рынках.
https://ria.ru/20210806/vystavka-1744648793.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745588547_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_08b191825b2c5eba632351550d05cccd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:31 13.08.2021 (обновлено: 11:44 13.08.2021)
 

Амурская область представит на ВЭФ свой промышленный и культурный потенциал

© пресс-офис ВЭФПроект в рамках выставки "Улица Дальнего Востока"
Проект в рамках выставки Улица Дальнего Востока
© пресс-офис ВЭФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Амурская область в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" представит свой промышленный, инвестиционный и культурный потенциал, сообщает пресс-офис ВЭФ.
Выставка организована Фондом Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО.
Флаг фонда Росконгресс на фоне логотипа Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 12:07
Выставка "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ откроется 2 сентября
"Амурская область стала одним из динамично развивающихся регионов Дальнего Востока. В Приамурье реализуются крупнейшие инвестиционные проекты. Среди них – строительство Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса. Рядом с мостом через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ создается транспортно-логистический комплекс. Он может в будущем стать одним из самых больших на Дальнем Востоке. Одним из самых масштабных проектов России в XXI веке стало строительство космодрома Восточный. Построены стартовый и технический комплексы для ракет серии „Союз“, идет создание второго стартового стола под ракету-носитель „Ангара“. Новое развитие получили города Свободный и Циолковский. Фактически речь идет о перестройке городов, создании качественно иной социальной инфраструктуры. Наша задача – и дальше помогать региону привлекать инвесторов, чтобы строились новые предприятия, создавались высококвалифицированные рабочие места, улучшалось качество жизни людей", – сказал вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, слова которого приводятся в сообщении.
© пресс-офис ВЭФПроект в рамках выставки "Улица Дальнего Востока"
Проект в рамках выставки Улица Дальнего Востока
© пресс-офис ВЭФ
Проект в рамках выставки "Улица Дальнего Востока"
На первом этаже экспозиции в павильоне области будут представлены сельское хозяйство, экспорт и туризм. Второй этаж станет зоной центра экономического роста. В ней разместят интерактивную инсталляцию "Развитие газохимического кластера в Амурской области", на которой отобразят якорные и потенциальные инвестиционные проекты. На третьем этаже будет размещена зона отдыха и переговоров.
"У нас яркий павильон на „Улице Дальнего Востока“. Мы построили его в 2019 году, сохранили конструктив и сейчас готовим реновацию, обновляем наполнение. С помощью интерактивных инсталляций рассчитываем выигрышно представить достижения и потенциал нашего региона, провести переговоры, которые затем будут продолжены в конкретных соглашениях и проектах", – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Также в рамках экспозиции будет возведен павильон экспортеров Amur Export Green Island. Здесь будет представлена лучшая продукция экспортеров, уже имеющих успешный опыт выхода на зарубежные рынки. Предприниматели расскажут истории своего успеха, продемонстрируют продукцию с возможностью дегустации и покупки. Также будет показана новая продукция агропромышленного комплекса, которая пользуется спросом на внешних рынках.
 
Амурская областьРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
01:15Названы способы сберечь банковский пароль от злоумышленников
Лента новостейМолния