https://ria.ru/20210813/forum-1745587231.html

Амурская область представит на ВЭФ свой промышленный и культурный потенциал

Амурская область представит на ВЭФ свой промышленный и культурный потенциал - РИА Новости, 13.08.2021

Амурская область представит на ВЭФ свой промышленный и культурный потенциал

На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Амурская область в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" представит... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:31

2021-08-13T10:31

2021-08-13T11:44

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

амурская область

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Амурская область в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" представит свой промышленный, инвестиционный и культурный потенциал, сообщает пресс-офис ВЭФ.Выставка организована Фондом Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО."Амурская область стала одним из динамично развивающихся регионов Дальнего Востока. В Приамурье реализуются крупнейшие инвестиционные проекты. Среди них – строительство Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса. Рядом с мостом через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ создается транспортно-логистический комплекс. Он может в будущем стать одним из самых больших на Дальнем Востоке. Одним из самых масштабных проектов России в XXI веке стало строительство космодрома Восточный. Построены стартовый и технический комплексы для ракет серии „Союз“, идет создание второго стартового стола под ракету-носитель „Ангара“. Новое развитие получили города Свободный и Циолковский. Фактически речь идет о перестройке городов, создании качественно иной социальной инфраструктуры. Наша задача – и дальше помогать региону привлекать инвесторов, чтобы строились новые предприятия, создавались высококвалифицированные рабочие места, улучшалось качество жизни людей", – сказал вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, слова которого приводятся в сообщении.На первом этаже экспозиции в павильоне области будут представлены сельское хозяйство, экспорт и туризм. Второй этаж станет зоной центра экономического роста. В ней разместят интерактивную инсталляцию "Развитие газохимического кластера в Амурской области", на которой отобразят якорные и потенциальные инвестиционные проекты. На третьем этаже будет размещена зона отдыха и переговоров.Также в рамках экспозиции будет возведен павильон экспортеров Amur Export Green Island. Здесь будет представлена лучшая продукция экспортеров, уже имеющих успешный опыт выхода на зарубежные рынки. Предприниматели расскажут истории своего успеха, продемонстрируют продукцию с возможностью дегустации и покупки. Также будет показана новая продукция агропромышленного комплекса, которая пользуется спросом на внешних рынках.

https://ria.ru/20210806/vystavka-1744648793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)