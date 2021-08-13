https://ria.ru/20210813/flood-1745712328.html

В четырех муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС

В четырех муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС - РИА Новости, 13.08.2021

В четырех муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС

В Краснодарском крае четыре муниципалитета ввели режим ЧС из-за обильных осадков, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T23:12

2021-08-13T23:12

2021-08-13T23:12

происшествия

темрюкский район

краснодарский край

новороссийск

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Краснодарском крае четыре муниципалитета ввели режим ЧС из-за обильных осадков, сообщили в администрации региона.Такое решение приняли власти Анапы, Новороссийска, Темрюкского и Славянского районов.Отмечается, что в ближайшее время чрезвычайную ситуацию объявят также в Крымском и Приморско-Ахтарском районах.Помимо этого, режим ЧС ввели в станице Должанской Ейского района, где за семь часов выпало 63,8 мм осадков.Обильные ливни продолжаются в крае с вечера четверга. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе, где подтопило около 800 участков.

https://ria.ru/20210813/podtoplenie-1745692785.html

темрюкский район

краснодарский край

новороссийск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, темрюкский район, краснодарский край, новороссийск