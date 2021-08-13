Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210813/flood-1745712328.html
В четырех муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС
В четырех муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС - РИА Новости, 13.08.2021
В четырех муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС
В Краснодарском крае четыре муниципалитета ввели режим ЧС из-за обильных осадков, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T23:12
2021-08-13T23:12
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
новороссийск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745653828_0:151:1080:759_1920x0_80_0_0_cae6b0be7ccff7c1387924d5bbd0599f.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Краснодарском крае четыре муниципалитета ввели режим ЧС из-за обильных осадков, сообщили в администрации региона.Такое решение приняли власти Анапы, Новороссийска, Темрюкского и Славянского районов.Отмечается, что в ближайшее время чрезвычайную ситуацию объявят также в Крымском и Приморско-Ахтарском районах.Помимо этого, режим ЧС ввели в станице Должанской Ейского района, где за семь часов выпало 63,8 мм осадков.Обильные ливни продолжаются в крае с вечера четверга. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе, где подтопило около 800 участков.
https://ria.ru/20210813/podtoplenie-1745692785.html
темрюкский район
краснодарский край
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745653828_0:2:1080:812_1920x0_80_0_0_be41aa1da5e9d9ff150ddde451bfbf55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, темрюкский район, краснодарский край, новороссийск
23:12 13.08.2021
 
В четырех муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС

Четыре муниципалитета в Краснодарском крае объявили режим ЧС из-за подтоплений

© Фото : @admanapa/InstagramПоследствия ливня в муниципальном округе Анапа
Последствия ливня в муниципальном округе Анапа - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : @admanapa/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Краснодарском крае четыре муниципалитета ввели режим ЧС из-за обильных осадков, сообщили в администрации региона.
Такое решение приняли власти Анапы, Новороссийска, Темрюкского и Славянского районов.
Отмечается, что в ближайшее время чрезвычайную ситуацию объявят также в Крымском и Приморско-Ахтарском районах.
Помимо этого, режим ЧС ввели в станице Должанской Ейского района, где за семь часов выпало 63,8 мм осадков.
Обильные ливни продолжаются в крае с вечера четверга. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе, где подтопило около 800 участков.
Гости во дворе подтопленной гостинцы неподалеку от реки Кудепста в Хостинском районе Сочи - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Вчера, 19:06
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений
 
ПроисшествияТемрюкский районКраснодарский крайНовороссийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
01:15Названы способы сберечь банковский пароль от злоумышленников
Лента новостейМолния