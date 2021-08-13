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В четырех муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС
В четырех муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС - РИА Новости, 13.08.2021
В четырех муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС
В Краснодарском крае четыре муниципалитета ввели режим ЧС из-за обильных осадков, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T23:12
2021-08-13T23:12
2021-08-13T23:12
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
новороссийск
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Краснодарском крае четыре муниципалитета ввели режим ЧС из-за обильных осадков, сообщили в администрации региона.Такое решение приняли власти Анапы, Новороссийска, Темрюкского и Славянского районов.Отмечается, что в ближайшее время чрезвычайную ситуацию объявят также в Крымском и Приморско-Ахтарском районах.Помимо этого, режим ЧС ввели в станице Должанской Ейского района, где за семь часов выпало 63,8 мм осадков.Обильные ливни продолжаются в крае с вечера четверга. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе, где подтопило около 800 участков.
https://ria.ru/20210813/podtoplenie-1745692785.html
темрюкский район
краснодарский край
новороссийск
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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, новороссийск
В четырех муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС
Четыре муниципалитета в Краснодарском крае объявили режим ЧС из-за подтоплений