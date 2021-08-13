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Российская спортсменка пришла на встречу с мэром с флагом США

Российская спортсменка пришла на встречу с мэром с флагом США - РИА Новости, 13.08.2021

Российская спортсменка пришла на встречу с мэром с флагом США

Легкоатлетка, мастер спорта России Фирая Султанова-Жданова пришла на встречу с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым в браслете в виде американского флага,... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T21:27

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общество

спорт

набережные челны

флорида

легкая атлетика

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Легкоатлетка, мастер спорта России Фирая Султанова-Жданова пришла на встречу с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым в браслете в виде американского флага, пишет местный портал "Челнинские известия".Спортсменка — россиянка, она носит звание почетного гражданина Набережных Челнов, однако сейчас живет во Флориде.Как отмечает издание, на встрече с главой города Султанова-Жданова озвучила предложения по развитию легкой атлетики в Набережных Челнах.

набережные челны

флорида

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, спорт, набережные челны, флорида, легкая атлетика