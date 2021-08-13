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Российская спортсменка пришла на встречу с мэром с флагом США
Российская спортсменка пришла на встречу с мэром с флагом США - РИА Новости, 13.08.2021
Российская спортсменка пришла на встречу с мэром с флагом США
Легкоатлетка, мастер спорта России Фирая Султанова-Жданова пришла на встречу с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым в браслете в виде американского флага,... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T21:27
2021-08-13T21:27
2021-08-13T22:08
общество
спорт
набережные челны
флорида
легкая атлетика
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Легкоатлетка, мастер спорта России Фирая Султанова-Жданова пришла на встречу с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым в браслете в виде американского флага, пишет местный портал "Челнинские известия".Спортсменка — россиянка, она носит звание почетного гражданина Набережных Челнов, однако сейчас живет во Флориде.Как отмечает издание, на встрече с главой города Султанова-Жданова озвучила предложения по развитию легкой атлетики в Набережных Челнах.
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общество, спорт, набережные челны, флорида, легкая атлетика
21:27 13.08.2021 (обновлено: 22:08 13.08.2021)
Российская спортсменка пришла на встречу с мэром с флагом США
Легкоатлетка Султанова-Жданова пришла на встречу с мэром Набережных Челнов с флагом США