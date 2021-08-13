https://ria.ru/20210813/finiko-1745579705.html
ВС Татарстана оставил в СИЗО сооснователя финансовой пирамиды Finiko
ВС Татарстана оставил в СИЗО сооснователя финансовой пирамиды Finiko - РИА Новости, 13.08.2021
ВС Татарстана оставил в СИЗО сооснователя финансовой пирамиды Finiko
Верховный суд Татарстана в пятницу отказался выпускать из-под стражи одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина, передает корреспондент... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T09:28
2021-08-13T09:28
2021-08-13T16:41
происшествия
финансовая пирамида
казань
россия
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КАЗАНЬ, 13 авг — РИА Новости. Верховный суд Татарстана в пятницу отказался выпускать из-под стражи одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина, передает корреспондент РИА Новости.Доронин был задержан 30 июля, когда приехал на допрос к следователю. Ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" и грозит до десяти лет заключения. Вахитовский районный суд Казани в тот же день поместил Доронина в СИЗО до 28 сентября. Защита обжаловала это решение."Постановление Вахитовского районного суда <...> оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — объявил судья Верховного суда.Доронин участвовал в заседании суда по видеоконференцсвязи из СИЗО. Он отрицал причастность к хищению средств вкладчиков Finikо, заверив, что платформа работала безукоризненно три года, а проблемы последних месяцев связаны исключительно с человеческим фактором — исчезновением партнеров с криптовалютой.Доронин уверял, что на момент его ареста потерпевшим якобы возвращали в общей сложности по 40 тысяч долларов в день и цифра "могла бы расти". По его утверждению, он планирует продолжить выплаты потерпевшим в виде криптовалюты.По информации МВД России, компания Finiko с 2018 года осуществляла деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты.Организация была зарегистрирована за границей. Для привлечения клиентов распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов.Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась. В июле этого года компания прекратила выплаты вкладчикам.По Finikо поступило уже больше 500 заявлений от жителей Татарстана, по России таких заявлений несколько тысяч, отмечали в МВД. Суммы ущерба в заявлениях варьируются от 100 тысяч до десяти миллионов рублей.Объявлены в розыск сооснователи финансовой пирамиды Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтович, которым заочно также предъявлено обвинение в мошенничестве.Об уголовном деле в отношении "неустановленных сотрудников" Finiko прокуратура Татарстана сообщала еще в декабре прошлого года. Статья — об организации финансовой пирамиды.
https://radiosputnik.ria.ru/20210812/bitkoin-1745485585.html
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происшествия, финансовая пирамида, казань, россия
09:28 13.08.2021 (обновлено: 16:41 13.08.2021)
ВС Татарстана оставил в СИЗО сооснователя финансовой пирамиды Finiko
Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО сооснователя финансовой пирамиды Finiko Доронина
КАЗАНЬ, 13 авг — РИА Новости. Верховный суд Татарстана в пятницу отказался выпускать из-под стражи одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина, передает корреспондент РИА Новости.
Доронин был задержан 30 июля, когда приехал на допрос к следователю. Ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" и грозит до десяти лет заключения. Вахитовский районный суд Казани
в тот же день поместил Доронина в СИЗО до 28 сентября. Защита обжаловала это решение.
"Постановление Вахитовского районного суда <...> оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — объявил судья Верховного суда.
Доронин участвовал в заседании суда по видеоконференцсвязи из СИЗО. Он отрицал причастность к хищению средств вкладчиков Finikо, заверив, что платформа работала безукоризненно три года, а проблемы последних месяцев связаны исключительно с человеческим фактором — исчезновением партнеров с криптовалютой.
Доронин уверял, что на момент его ареста потерпевшим якобы возвращали в общей сложности по 40 тысяч долларов в день и цифра "могла бы расти". По его утверждению, он планирует продолжить выплаты потерпевшим в виде криптовалюты.
По информации МВД России, компания Finiko с 2018 года осуществляла деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты.
Организация была зарегистрирована за границей. Для привлечения клиентов распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов.
Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась. В июле этого года компания прекратила выплаты вкладчикам.
По Finikо поступило уже больше 500 заявлений от жителей Татарстана, по России
таких заявлений несколько тысяч, отмечали в МВД. Суммы ущерба в заявлениях варьируются от 100 тысяч до десяти миллионов рублей.
Объявлены в розыск сооснователи финансовой пирамиды Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтович, которым заочно также предъявлено обвинение в мошенничестве.
Об уголовном деле в отношении "неустановленных сотрудников" Finiko прокуратура Татарстана сообщала еще в декабре прошлого года. Статья — об организации финансовой пирамиды.