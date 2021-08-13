https://ria.ru/20210813/finiko-1745579705.html

ВС Татарстана оставил в СИЗО сооснователя финансовой пирамиды Finiko

ВС Татарстана оставил в СИЗО сооснователя финансовой пирамиды Finiko - РИА Новости, 13.08.2021

ВС Татарстана оставил в СИЗО сооснователя финансовой пирамиды Finiko

Верховный суд Татарстана в пятницу отказался выпускать из-под стражи одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина, передает корреспондент... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T09:28

2021-08-13T09:28

2021-08-13T16:41

происшествия

финансовая пирамида

казань

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743659584_0:0:2428:1366_1920x0_80_0_0_b31a95e603c21a5b1bc66818292db58a.jpg

КАЗАНЬ, 13 авг — РИА Новости. Верховный суд Татарстана в пятницу отказался выпускать из-под стражи одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина, передает корреспондент РИА Новости.Доронин был задержан 30 июля, когда приехал на допрос к следователю. Ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" и грозит до десяти лет заключения. Вахитовский районный суд Казани в тот же день поместил Доронина в СИЗО до 28 сентября. Защита обжаловала это решение."Постановление Вахитовского районного суда <...> оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — объявил судья Верховного суда.Доронин участвовал в заседании суда по видеоконференцсвязи из СИЗО. Он отрицал причастность к хищению средств вкладчиков Finikо, заверив, что платформа работала безукоризненно три года, а проблемы последних месяцев связаны исключительно с человеческим фактором — исчезновением партнеров с криптовалютой.Доронин уверял, что на момент его ареста потерпевшим якобы возвращали в общей сложности по 40 тысяч долларов в день и цифра "могла бы расти". По его утверждению, он планирует продолжить выплаты потерпевшим в виде криптовалюты.По информации МВД России, компания Finiko с 2018 года осуществляла деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты.Организация была зарегистрирована за границей. Для привлечения клиентов распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов.Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась. В июле этого года компания прекратила выплаты вкладчикам.По Finikо поступило уже больше 500 заявлений от жителей Татарстана, по России таких заявлений несколько тысяч, отмечали в МВД. Суммы ущерба в заявлениях варьируются от 100 тысяч до десяти миллионов рублей.Объявлены в розыск сооснователи финансовой пирамиды Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтович, которым заочно также предъявлено обвинение в мошенничестве.Об уголовном деле в отношении "неустановленных сотрудников" Finiko прокуратура Татарстана сообщала еще в декабре прошлого года. Статья — об организации финансовой пирамиды.

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/bitkoin-1745485585.html

https://ria.ru/20210806/moshennik-1744557329.html

https://ria.ru/20210804/khayretdinov-1744174161.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, финансовая пирамида, казань, россия